Flávio Bolsonaro diz que não é crime entrar com joias ilegais no Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta 4ª feira (6.set.23) que não há crime no caso da entrada de joias ilegais no Brasil.

Em entrevista no Hemocentro de Brasília, o congressista disse que é uma "maluquice" que o caso esteja tramitando no Supremo Tribunal Federal (STF) e espera que o processo vá para a 1ª Instância, na Vara de Garulhos.

Segundo Flávio, "não há sequer crime" e "não tinha nem que ter inquérito aberto" em relação às joias.

A manifestação de Flávio

Veja tudo que já falamos sobre o caso das joias contrabandeada pelo ex-governo ao Brasil:

Bolsonaro recebeu mais estojos com joias milionárias dos sauditas ... 07/03/2023 ... A Arábia Saudita deu presentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quatro vezes durante seu mandato, incluindo os estojos de joias que ...

MPF manda investigação das 'joias de Jair Bolsonaro' para o STF ... 11/08/2023 ... Vamos lembrar que um trecho do inquérito relacionado às joias contrabandeadas da Arábia Saudita por meio do avião presidencial para o Brasil, ...

Bolsonaro está com o 2º pacote das joias sauditas ... 08/03/2023 ... As joias entraram no Brasil por meio de contrabando, sem que fossem declaradas à Receita Federal, trazidas pela comitiva do governo bolsonarista ...

Operação Lucas 12:2 mira Bolsonaro e aliados por leiloar joias ... 14/08/2023 ... A operação suspeita que aliados de Bolsonaro leiloaram joias e o dinheiro obtido, foi incorporado ao patrimônio do ex-presidente: "Identificou- ...

Mauro Cid vai revelar verdade sobre joias e ordens de Bolsonaro ... 18/08/2023 ... Mauro Cid vai revelar verdade sobre joias e ordens de Bolsonaro · Cerco se fecha para Bolsonaro e aliado e esquema criminoso deve entregar ex- ...

Em 5 pontos: esquema de venda de joias envolvendo Bolsonaro ... 14/08/2023 ... Operação mira o ex-presidente, ajudante de ordens e advogado suspeitos de leiloar joias dos Brasil nos Estados Unidos.

Joias contrabandeadas: ex-chefe da Receita Federal é denunciado ... 09/03/2023 ... Joias contrabandeadas: ex-chefe da Receita Federal é denunciado. Mensagens e áudios de WhatsApp indicam 'esquemão de Bolsonaro'.

"É uma confissão. [Cid] vai admitir" que vendeu joias por ordem de ... 21/08/2023 ... [Cid] vai admitir" que vendeu joias por ordem de Bolsonaro. Bolsonaro mandou Cid derreter um 'Rolex' para levantar R$ 300 mil.

Bolsonaro sobre joias milionárias: 'Não pedi, nem recebi' - MS ... 04/03/2023 ... O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se fez de desentendido sobre as joias de R$ 16,5 milhões que sua equipe de governo contrabandeou da ...

Bolsonaro chega à PF para depor sobre joias sauditas milionárias ... 05/04/2023 ... As joias deveriam ter sido transferidas ao estado brasileiro, mas assim que perdeu as eleições, Bolsonaro escondeu algumas joias e inclusive ...