Flávio Dino cobra reação da PM contra bolsonaristas fanáticos

O ministro da Justiça do governo Lula (PT), Flávio Dino, cobrou neste sábado (7.jan.23), nas redes sociais, uma reação da Polícia Militar (PM), nos estados, contra bolsonaristas fanáticos que seguem promovendo atos golpistas e de violência por não aceitarem a derrota de Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2022.

"Sobre atos políticos em São Paulo e em algumas outras cidades, inclusive com absurdas agressões, a atribuição constitucional, em um primeiro momento, é das esferas policiais locais. Quando se caracterizar a competência federal, estamos mobilizados para atuar imediatamente", escreveu o ministro.

Ao citar a violência, Dino destaca o caso de um bolsonarista que agrediu uma mulher que tentava defender uma idosa, também atacada por um fanático na tarde de ontem em São Paulo. Mostramos esse caso aqui no MS Notícias, com vídeos da agressão. À noite de ontem, os radicais amantes do ex-presidente também loquearam vias que dão acesso ao Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo (SP). Na ocasião, também promoveram agressões a pessoas no trajeto da carreata antidemocrática.

"Reiteramos que liberdade de expressão não abrange agressões físicas, sabotagens violentas, golpismo político etc. Recomendo que pessoas agredidas procurem imediatamente Delegacias da Polícia Civil para registro da ocorrência, se possível com imagens", prosseguiu .

Dino ainda deu orientações para quem for vítima de violência e mandou recado aos golpistas: "Depois do registro da ocorrência policial, sugiro o envio ao Ministério Público, que certamente vai atuar contra arruaceiros nas suas cidades. Sobre crimes federais, estamos tomando todas as providências, inclusive na manhã deste sábado".