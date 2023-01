Flávio Dino promete chegar aos assassinos de Mariele Franco

Flávio Dino foi empossado nesta 2ª.feira (2.jan.23) ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula (PT). Durante a cerimônia, ele disse que trabalhará para descobrir quem matou e quem mandou matar a vereadora carioca Mariele Franco (PSOL) e o motorista dela, Anderson Gomes, executados a tiros em março de 2018, por um grupo armado, no Rio de Janeiro.

Como mostramos aqui no MS Notícias, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), têm relações com alguns indivíduos que foram presos apontados como envolvidos na execução de Marielle e Anderson. Eis algumas reportagens sobre essas ligações:

"Saúdo Marielle e a sua família aqui presente. Eu disse à ministra Anielle [Franco] e à sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e assim o fará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matá-la naquele dia no Rio de Janeiro".

O ministro disse que sua gestão terá "pacificação nacional, busca da paz verdadeira que é fruto da Justiça". "Paz, contudo, com conteúdo", acrescentou.

Irmã de Marielle, Anielle Franco, citada por Dino, é a ministra da Igualdade Racial.

Marielle era ativista de direitos humanos. Ela fazia denúncias contra a violência policial nas favelas e também criticava a atuação de milícias.

Até hoje, apenas duas pessoas foram presas: Ronnie Lessa, que, segundo as investigações, deu os tiros contra a ex-parlamentar e morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro no município do Rio.

O outro preso foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, que, de acordo com investigadores, dirigia o carro no momento do crime. Queiroz também apareceu em uma foto com Jair Bolsonaro.

