Folha e Estadão fazem elogios milionários à Ricardo Nunes

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destinou mais de R$ 2,7 milhões para a Folha de São Paulo. Destinou outros quase milhões para a o site Estadão Expresso São Paulo, do Grupo Estado. E também fechou parceria 'sem custo' com O Globo para a intensa publicação de conteúdos elogiosos. As informações são do The Intercept Brasil e da Revista Fórum.

ESTADÃO EXPRESSO

A parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Grupo Estado tem gerado polêmica nas últimas semanas. O prefeito Ricardo Nunes tem pago quase R$ 800 mil mensais para publicar conteúdos publicitários apresentados como jornalísticos no site Estadão Expresso São Paulo. A parceria também é replicada no jornal impresso.

Embora a Secretaria Especial de Comunicação de São Paulo tenha defendido que as publicações têm caráter educativo e de utilidade pública conforme manda a legislação, a parceria tem sido criticada por se tratar de propaganda da gestão. Quem acessar o site pela internet também ficará com a impressão, falsa, de que se trata de material jornalístico.

Além da parceria com o Grupo Estado, a Prefeitura de São Paulo também tem um contrato com a Folha de São Paulo e a agência de publicidade Propeg para a publicação de conteúdos elogiosos em canal dentro do site da Folha chamado “Estúdio Folha”.

Segundo apuração do The Intercept Brasil, os contratos da Prefeitura com a Propeg estão na ordem de R$ 200 milhões e são investigados pelo Ministério Público. Entre julho e agosto, foram publicadas pelo menos 60 reportagens elogiosas à gestão de Ricardo Nunes que podem ser facilmente interpretadas como propaganda eleitoral antecipada.

A Folha alterou o layout dos conteúdos corrigindo a indução ao engano apontada pelo jornalista e expôs os contratos na íntegra após a publicação da matéria do The Intercept Brasil.

O GLOBO ELOGIA NUNES

O jornal O Globo também criou o canal Metrópole, dentro do seu site, para publicar matérias da Prefeitura de São Paulo com o objetivo de "noticiar" de forma positiva a gestão da cidade. O canal segue a mesma linha dos canais Estúdio Folha e Estadão Expresso São Paulo, dos concorrentes paulistas. As matérias são em formato jornalístico, com linguagem amena e toques de utilidade pública.

O canal Metrópole é uma publicação semanal e a autoria do conteúdo é da própria Prefeitura de São Paulo, com os "chapéus" das matérias indicando claramente que se trata de conteúdo pago. No entanto, no rodapé da página não há informações sobre a parceria como ocorre nos sites da Folha e do Estadão.

A Prefeitura de São Paulo informou que a tratativa realizada com o jornal O Globo tem como contrapartida espaço publieditorial para divulgação e promoção de turismo e lazer na cidade de São Paulo, aos munícipes interessados.