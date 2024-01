Fórum dos Governadores: Riedel destaca que MS caminha para erradicar a extrema pobreza

Compromisso firmado desde o primeiro dia de gestão, o governador Eduardo Riedel afirmou em Brasília que Mato Grosso do Sul caminha para erradicar a extrema pobreza dentro do Estado. Esta é sua meta para os próximos anos. A declaração foi feita durante reunião do Fórum dos Governadores do Brasil Central.

"Vamos caminhar para erradicar a extrema pobreza, nossa meta para os próximos três anos, para eliminar esta condição no nosso Estado. Acredito que isto é um desejo de todos os governadores que fazem parte do Brasil Central", afirmou Riedel.

No seu discurso o governador citou as ações concretas que estão sendo feitas nesta área, entre elas o programa "Mais Social", que a partir deste ano paga o valor de R$ 450,00 mensais a 60 mil famílias, por meio de um cartão social, onde a próprio cidadão faz as suas compras.

Ele também destacou o programa "Energia Social - Conta de Luz Zero", onde o Estado paga a conta de energia da família de baixa renda, que consome até 220 kWh por mês. Em média 153 mil famílias foram beneficiadas em 2023.

"Programas sociais são importantes para apoiar quem não conseguem alcançar a oportunidade no mercado de trabalho. No entanto a assistência social não passa só pela transferência de renda, mas em uma política integrada que possa refletir em educação, saúde, segurança e não uma área isolada. Para isto demanda ir a campo, produzir banco de dados e inteligência, para termos resultados concretos".

Outro foco é o crescimento do Estado, para gerar mais empregos, junto com a política de qualificação profissional, desde os estudantes que desejam buscar esta capacitação, assim como trabalhadores que almejam novas oportunidades, principalmente em áreas de grande demanda no mercado.

"Nosso objetivo além de manter este ambiente de crescimento econômico, é ter a capacidade de qualificação, atendendo o que o mercado demanda no Estado, como cursos técnicos para o aluno ter acesso a esta qualificação", disse Riedel. No Estado está sendo desenvolvido o programa "MS Qualifica", que já tem ações na prática como o Voucher Transportador.

Durante o evento o governador também falou da política de educação no Estado, que já tem 60% das unidades da Rede Estadual com ensino de tempo integral. "Temos ainda a maior rede de restaurantes do Estado, com merenda oferecida em 347 escolas, atendendo 220 mil alunos, com três refeições por dia. Isto tem um poder de transformação, quando bem-feita, com impacto grande". Ele foi acompanhado pelos secretários estaduais Jaime Verruck (Semadesc) e Patrícia Cozzolino (Sead), como secretário-adjunto de Sejusp, Ary Carlos Barbosa e secretário-executivo de Conselhos e Consórcios, Jader Julianelli.

Confira o áudio do discurso na integra:

https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/FALA-RIEDEL-CONSORCIO-GOVERNADORES.mp3

Brasil Central

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC) é composto pelo Distrito Federal e os estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. O objetivo do grupo é desenvolver políticas públicas que posam levar desenvolvimento econômico e social para região, em uma ação integradas entre os estados.

O evento do Fórum dos Governadores ocorre nesta terça-feira (23), no auditório do Banco de Brasília. A programação traz painéis sobre segurança alimentar, Plano Brasil sem Fome, infraestrutura e logística, educação, desenvolvimento econômico, saúde pública, segurança e premiação sobre boas práticas.

Teve a participação do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, que abordou a temática da segurança alimentar. Na oportunidade ministro assinou em conjunto com o Consórcio Brasil Central, um Acordo de Cooperação Técnica sobre o Plano Brasil sem Fome.

Participaram do evento os governadores Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Ibaneis Rocha (Distrito Federal), Ronaldo Caiado (Goiás), Carlos Brandão (Maranhão), Mauro Mendes (Mato Grosso), Marcos Rocha (Rondônia) e Wanderlei Barbosa (Tocantins).

Confira o vídeo do discurso do governador

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Tayana Vaz

Fonte: Governo MS