Fórum pretende apresentar planos para os próximos quatro anos do esporte de MS

Com o objetivo de apresentar os planos para o próximo quadriênio, no dia 20 de fevereiro a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), realiza a IV edição do Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul.

O objetivo principal é reunir representantes dos segmentos esportivos, paradesportivos e de lazer para apresentação do plano estratégico de desenvolvimento da Fundação de Desporto e Lazer para o quadriênio (2023-2026). Sendo também uma oportunidade para coletar dados, informações e sugestões que contribuirão para um Mato Grosso do Sul mais inclusivo, próspero, verde e digital, conforme o Plano de Governo.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, o fórum representa um momento único no esporte sul-mato-grossense.

"O Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer, será importante para que gerentes de esporte e atletas no geral possam contribuir com ideias e propostas para os próximos quatro anos de Política Esportiva no Mato Grosso do Sul, tornando o esporte ainda mais democrático e acessível a todos."

O evento tem como principal foco atletas, treinadores, professores de educação física, gestores esportivos, presidentes de Federações, presidente de Associações e a comunidade esportiva.

O fórum terá mesa redonda com os seguintes temas: Fundesporte novas conquistas, "Mato Grosso do Sul o salto para um novo futuro: inclusivo, próspero, verde e digital", "O quadriênio 2023 2026 da Fundesporte: o salto para o novo futuro" e "Gestão e governança: uma política eficaz para o desenvolvimento de resultados esportivos".

Também será realizado um debate dividido por três eixos temáticos tais como: estilo de vida saudável, sistema de desenvolvimento esportivo e infraestrutura esportiva. Levantamento dos problemas e possibilidades de ações, prioridades de ações resolutivas e também propostas. A palestra de encerramento terá como tema: "O Mapa do Plano Estadual de Esporte e Lazer: desenhado na geografia das ações sustentáveis do Plano de Governo".

O fórum é gratuito e aberto ao público para participar é necessário realizar inscrição pelo link: http://ww2.cursos.escolagov.ms.gov.br/Fundesporte/Home/DetalhesEvento/2552

Serviço

Data: 20 de fevereiro.

Endereço: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gill de Camillo.

Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h.

Inscrições até o dia 16/2

Bel Manvailer, Comunicação Fundesporte

Fonte: Governo MS