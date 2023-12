Frente Parlamentar em Defesa do Conservadorismo é instituída na ALEMS

O Ato 54 de 2023 , de autoria da Mesa Diretora, institui a Frente Parlamentar em Defesa do Conservadorismo, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. O grupo de trabalho terá a coordenação do deputado João Henrique (PL) e a participação de outros parlamentares, órgãos, entidades, empresas e sociedade civil.

Conforme o Ato, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo de quarta-feira (7), a Frente Parlamentar terá os seguintes objetivos: reunir os parlamentares que têm preocupação especial sobre o conservadorismo; promover debates, com a participação dos mais diversos segmentos da sociedade civil no que tange aos ideais conservadores; subsidiar, com pareceres, informações técnicas e dados estatísticos, as iniciativas legislativas de interesse da sociedade no que concerne ao tema; incentivar os ideais conservadores no âmbito do Estado.

"O conservadorismo pode ser entendido como uma filosofia de vida que orienta a ação política, econômica e social de determinados indivíduos ou grupos. Está intimamente ligado aos valores tradicionais. Opõe-se às mudanças radicais ou violentas e defende a permanência de instituições que geraram bons frutos ao longo do tempo", destacou João Henrique.

A existência formal da Frente Parlamentar coincidirá com o mandato da Mesa Diretora. Os deputados Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), Junior Mochi (MDB), Lidio Lopes (Patriota), Marcio Fernandes (MDB), Neno Razuk (PL) e Rafael Tavares (PRTB) são membros do colegiado.

