Fundect e Agraer apresentam em seminário pesquisas para agricultura familiar

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), vinculadas à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), realizam no dia 30 de novembro o Seminário de acompanhamento dos projetos aprovados no âmbito da Chamada Especial Fundect/Agraer 14/2022.

Com o edital a Fundect garantiu o financiamento de projetos da Agraer voltados ao desenvolvimento e inovação da agricultura familiar, atendendo às condições sociais, econômicas e culturais dos pequenos agricultores, indígenas e quilombolas.

São pesquisas nas áreas de agricultura de baixo carbono, bioeconomia e biotecnologia, com estudos para desenvolvimento da: produção de leite; integração lavoura/pecuária/floresta; espécies nativas; fruticultura; controle alternativo/biológico de pragas e doenças; recuperação de pastagens degradadas e ainda agroecologia.

O seminário será no Auditório da Agraer - Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), rodovia MS-80, Km 10 (saída para Rochedo) e terá palestra de abertura com o doutor Ruy Caldas, pesquisador visitante da Esalq-USP, intitulada "Programa de Melhoramento Genético de Longo Prazo: Impacto na Agricultura Familiar".

Programação:

8h - Abertura

8h30 - Palestra com o Dr. Ruy Caldas, pesquisador visitante da Esalq-USP

9h15 - Intervalo

9h30 - Apresentação dos projetos (10 min cada)

Ocorrência da seca dos ponteiros da goiabeira (Erwinia psidii) em Mato Grosso do Sul e o seu controle alternativo in vitro e in vivo.

Héber Ferreira dos Reis

Avaliação das dinâmicas de fertilidade e teor de matéria orgânica de solos em Sistemas Agroflorestais Biodiversos.

Tércio Jacques Fehlauer

Efeito de diferentes doses de Fosfato Natural Reativo de Bonito (FNRB) e Potássio Natural (KMC - Rocha Nefelina Sienito) em pasto de Brachiária Brizantha cv. Piatã.

Sandro Cardoso

Boas práticas agropecuárias e qualidade do leite de produtores que utilizam resfriadores comunitários na região central de Mato Grosso do Sul.

Vitor Corrêa de Oliveira

Controle Biológico de pragas da goiabeira em área de agricultores familiares na região da Grande Dourados (MS).

Isaias de Oliveira

Sistema silvipastoril como estratégia de baixo carbono: indicadores de sustentabilidade produtividade e índices de conforto térmico animal.

Edimilson Volpe

Desenvolvimento do cultivo da guavira (Campomanesia sp): integração com pecuária e propagação vegetativa.

Ana Cristina Araújo Ajalla

Avaliação da semeadura direta e plantio de mudas de espécies florestais nativas com potencial de uso em sistemas agrosilvipastoris.

Camila Pellizzoni Balthazar

Crescimento desenvolvimento produtividade e qualidade de frutos de pitayas como cultura alternativa aos produtores de Mato Grosso do Sul.

Aline Mohamud Abrão Cezar

Sobrevivência crescimento e desenvolvimento de mudas de erva mate (Ilex paraguariensis) sob diferentes épocas de plantio e tipos de mudas.

Felipe das Neves Monteiro

11h10 - Abertura para perguntas e comentários

11h30 - Encerramento

Maristela Cantadori, Comunicação Fundect

Fonte: Governo MS