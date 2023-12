Fundect: Edital de R$ 2,7 milhões visa apoiar projetos entre pesquisadores de MS e europeus

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Confap (Conselho Nacional das Fundações de Amparo a Pesquisas), lançou nesta segunda-feira (11), edital com o objetivo de financiar projetos de pesquisa e inovação, em colaboração com pesquisadores europeus, comprometidos em resolver grandes desafios globais por meio do Programa Horizon Europe 2021-2027.

Com um investimento de R$ 2,7 milhões, a Chamada Fundect objetiva delinear as diretrizes que possibilitem aos pesquisadores de Mato Grosso do Sul participarem do Programa Horizon Europe, fazendo uso dos recursos disponibilizados pela Fundação, caso tenham seus projetos aprovados no âmbito das chamadas disponibilizadas no programa.

Para participar, é preciso acessar a página eletrônica do Programa Horizon Europe - Funding & Tenders Portal - e escolher a chamada a qual irá concorrer.

Serão selecionados projetos no valor de até R$ 180 mil cada, a serem investidos em itens de custeio para cada proposta com prazo de execução de até 24 meses. Poderão participar profissionais que possuam título de Doutorado e façam parte de ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia) e IES (Instituições de Ensino Superior) do Estado.

O prazo para a submissão dos projetos na chamada escolhida no Programa Horizon Europe é definido de acordo com o edital selecionado pelo(a) pesquisador(a).

Confira mais informações sobre o edital aqui.

Texto: Assessoria de Comunicação Fundect

Foto: Divulgação

Fonte: Governo MS