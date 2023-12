Funtrab abre 4,6 mil vagas de emprego em diferentes cidades na última semana do ano

Na última semana do ano, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) abriu 4,6 mil vagas de emprego em diferentes cidades do Estado. São opções em áreas como comércio, serviço, setor industrial, construção civil e campo. Os interessados devem procurar as unidades, levando consigo os documentos pessoais.

Somente em Campo Grande são 2,2 mil vagas disponíveis, entre elas 90 para função de operador de caixa, 50 de atendente de setor de frios e laticínios, 50 servente de limpeza, além de carpinteiro (30), eletricista de linha de baixa-tensão (30), ferreiro armador na construção civil (30), pedreiro (20), auxiliar de linha de produção (24), ajudante de carga e descarga de mercadorias (15), entre outros.

Para Dourados, maior cidade do interior, são mais 342 oportunidades. Na lista aparece a função de auxiliar de linha de produção (90), motorista entregador (20), atendente de balcão (15), auxiliar de linha de produção (10), jardineiro (3) e outras opções como consultor de vendas, copeiro de hotel e hospital, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, faxineiro e encanador.

Os interessados devem comparecer nas unidades da Funtrab e levar consigo documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Todas funcionam de segunda à sexta-feira. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Confira a lista completa

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS