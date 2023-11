Funtrab abre 5,1 mil vagas de emprego em diferentes setores no Estado

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) disponibiliza 5.107 vagas de emprego em diferentes cidades do Estado. São opções em diversos setores como comércio, serviço, construção civil, ramo industrial e tecnologia.

Em Campo Grande os atendimentos ocorrem na Rua 13 de Maio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 17h30. Os interessados devem levar consigo documentos pessoais, entre eles RG, CPF e Carteira de Trabalho. Também podem ir ao local requerer seguro-desemprego.

Para Capital são 1.877 vagas abertas. Na lista aparecem oportunidades como operador de caixa (239), auxiliar de linha de produção (112), atendente de lanchonete (106), auxiliar de limpeza (98), atendente de balcão (69), auxiliar de armazenamento (61), ajudante de carga e descarga de mercadorias (59), entre outros.

Já em Dourados a unidade da Funtrab fica na Rua Mato Grosso. Na maior cidade do interior do Estado são 607 vagas disponíveis, entre elas auxiliar de produção (50), operador de caixa (25), repositor em supermercados (20), vendedor pracista (20), lavador de carros (10), e mais opções em diferentes segmentos.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS