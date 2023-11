Funtrab atua no 'Mutirão do Povo' com 242 vagas para contratação imediata

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) está presente no 'Mutirão do Povo' neste sábado (18), das 8h às 13h, na Escola Municipal de Tempo Integral Profª Ana Lúcia de Oliveira Batista, em Campo Grande.

O Mutirão é realizado pela Fumagros (Fundação Mato-Grossense do Sul de Comunicação) com participação de diversas instituições parceiras, entre elas a Funtrab. Serão mais de 30 serviços oferecidos como atendimentos de saúde, atualizações de cadastro, programas sociais, serviços de bem-estar animal, atrações musicais e prêmios.

Além de disponibilizar mais de 1,8 mil oportunidades de empregos, inscrições para cursos de qualificação, orientações para Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul vai oferecer 242 vagas para contratação imediata e 10 vagas temporárias para atendente de lojas de calçados.

Estarão presentes junto à Funtrab, quatro empresas nos segmentos de fast-food, calçados, atacadista e supermercados.

Como destaque, a empresa de fast-food realizará processo seletivo para 40 vagas, sendo atendente de balcão (30) e atendente de lanchonete (10), em diversos turnos a escolher. Além do salário, os contratados terão direito à assistência médica-odontológica, vale-transporte, convênio com academia e bolsa para cursos superiores.

Outras funções para contratação imediata: atendente de lojas, auxiliar de serviços de alimentação, repositor de mercadorias, técnico de carnes e derivados, operador de caixa, vigia, atendente do setor de frios e laticínios, repositor em supermercados, padeiro e assistente de prevenção de perdas.

Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho no local do evento, à Rua Perciliana Barbosa Ferreira, 540, no Jardim Paulo Coelho Machado.

Claudia Yuri, Comunicação Funtrab

Foto: Arquivo

Fonte: Governo MS