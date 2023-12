Fuvest 2024: resultado da 1ª fase do vestibular será divulgado hoje

Rovena Rosa/Agência Brasil - 14/09/2021 Resultado da primeira fase do vestibular sai nesta sexta (1º)

Nesta sexta-feira (1º), sai o resultado da primeira fase do Vestibular 2024 da Fuvest, que aconteceu no último dia 19, além da lista de convocados para a segunda fase da prova, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de dezembro. O exame é a principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP).

Para que sejam aptos à classificação para a segunda etapa do exame, os candidatos precisam ter ao menos 30% de aproveitamento na primeira fase, ou seja, ter acertado pelo menos 27 das 90 questões.

Para acessar o resultado da prova, o estudante deve entrar na área do candidato, no site da Fuvest, informando o e-mail ou CPF e a senha.

O gabarito oficial da primeira fase foi divulgado no último dia 24 e pode ser conferido aqui.

A USP oferece 8.147 vagas distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escola pública e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas na edição deste ano.

No total, 110.399 se inscreveram para o processo seletivo, considerando-se candidatos e treineiros. O índice de abstenção foi de 8,68%.

Confira o calendário com as próximas datas:

1º de dezembro de 2023 - Divulgação dos locais de prova da 2ª Fase e da lista de convocação para a 2ª Fase;

11 a 14 de dezembro de 2023 - Provas de Competências Específicas - Música São Paulo (Carreira 205);

17 de dezembro de 2023 - Provas da 2ª Fase Português e Redação;

18 de dezembro de 2023 - Provas da 2ª Fase Disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida;

3 a 6 de Janeiro de 2024 - Provas de Competências Específicas - Música Ribeirão Preto (Carreira 206);

4 de Janeiro de 2024 - Provas de Competências Específicas - Artes Visuais (Carreira 125);

8 a 11 de Janeiro de 2024 - Provas de Competências Específicas - Artes Cênicas (Carreira 115);

22 de Janeiro de 2024 - Divulgação da 1ª Chamada;

29 de Janeiro de 2024 - às 8h - Início do período da Pré-Matrícula Virtual 1ª Chamada.

Melhor universidade da América Latina

Lista divulgada pelo The World University Rankings em setembro deste ano elegeu a USP como a melhor universidade da América Latina. O ranking é feito por uma das principais instituições de ranqueamento universitário do mundo, cuja elaboração é feita pela consultoria britânica Times Higher Education (THE).

Das 67 instituições brasileiras avaliadas, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi a segunda melhor colocada, no grupo entre 351 e 400. Em terceiro lugar estão, no mesmo bloco, a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre 601 e 800.

