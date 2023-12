GAECO/MPMS deflagra a “Operação Successione”

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, na manhã desta terça-feira (5/12), a Operação Successione para o cumprimento de 10 mandados de prisão temporária e de 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande/MS e Ponta Porã/MS.

O trabalho investigativo do GAECO, que contou com a colaboração do GARRAS, revelou a atuação de uma organização criminosa responsável por diversos roubos praticados mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, em plena luz do dia e na presença de outras pessoas, em Campo Grande/MS, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho local.

As investigações constataram, ainda, que a organização criminosa tem grave penetração nos órgãos de segurança pública e conta com policiais para o desempenho de suas atividades, revelando-se, portanto, dotada de especial periculosidade.

As diligências contaram com apoio operacional de equipes do GARRAS Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros e do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O nome da operação faz alusão à disputa pela sucessão do controle do "jogo do bicho" em Campo Grande, com a chegada de outros grupos criminosos que migraram para a capital após a "Operação Omertà".

Texto e foto: GAECO/MPMS

Fonte: Ministério Publico MS