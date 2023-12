Gaeco volta às ruas para prender mais 12 alvos ligados ao jogo do bicho

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou nesta 4ª feira (20.dez.23), uma nova fase da Operação Successione quinze dias após busca na residência do deputado estadual Roberto Razuk Filho (PL), também conhecido como Neno Razuk.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), hoje são cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e de quatro mandados de busca e apreensão em Campo Grande.

De acordo com o MPE, a nova fase da investigação foi iniciada após a descoberta de que várias outras pessoas estavam envolvidas na organização criminosa, que utiliza a violência para estabelecer seu domínio. Essa descoberta foi feita por meio do material apreendido em 5 de dezembro.

Durante a primeira fase da operação, três assessores do Deputado Neno Razuk foram presos. Embora tenha negado qualquer envolvimento na jogatina em Campo Grande, e deixado claro que não renunciaria ao cargo de corregedor da Assembleia Legislativa, seus três assessores, Diego de Souza Nunes, Manoel José Ribeiro e o major aposentado Gilberto Luiz dos Santos, foram demitidos e permanecem presos. Na época, o filho do major também foi detido.

Após apreensão de aproximadamente 700 máquinas do jogo do bicho, realizada em 16 de outubro, o Gaeco constatou que o grupo não se intimidou com a descoberta. Para reverter o prejuízo, eles continuaram investindo na compra de novos equipamentos para substituir o estoque anterior.

“A organização é integrada por policiais militares da reserva e de um ex-policial militar (excluído dos quadros da corporação), que se valiam de sua condição, especialmente do porte de arma de fogo, como forma de subjugar a exploração do jogo ilegal aos mandos e desmandos da organização criminosa, tudo para tornar Campo Grande novo território sob seu comando”, diz nota distribuída pelo MPE.

O grupo criminoso é formado por policiais aposentados, supostamente ligados ao deputado bolsonarista com o objetivo de expulsar da cidade um grupo paulista que teria passado a explorar a modalidade clandestina de apostas desde 2019 em Campo Grande. Os indícios são de que pessoas ligadas ao deputado teriam participado de pelo menos três roubos de malotes com dinheiro de apostas do grupo rival.

E depois das investigações iniciais, o GAECO concluiu que 15 pessoas, todas denunciadas no final da tarde de ontem (19.dez.23), "cada qual a sua maneira, integravam organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, voltada à exploração ilegal do jogo do bicho, roubos triplamente majorados, corrupção, entre outros crimes graves", informou o MPE.

O nome da operação (Sucessione) faz alusão à atual disputa pelo controle do jogo do bicho em Campo Grande, com a chegada de novos grupos criminosos que migraram para a Capital após a “Operação Omertà”, que em 2019 “destronou” a família Name, que durante décadas dominou essa modalidade de na cidade.

Na primeira fase da operação foram expedidos 10 mandados de prisão e cumpridos nove. Além disso, ainda foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, em Campo Grande e em Ponta Porã.