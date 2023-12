Gerson Claro assume MS como governador em exercício até dia 1° de janeiro de 2024

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, assumiu hoje (26) a administração do Estado como governador em exercício, durante a licença do exercício da função do governador Eduardo Riedel.

"O governador Eduardo Riedel tira esta licença e como o vice-governador também está ausente, assumo o comando do Estado por uma semana, enquanto presidente da Assembleia Legislativa, nessa linha de sucessão. É uma responsabilidade muito grande, já que nós temos um Estado bem administrado, com as contas em dia, em franco desenvolvimento, os números demonstram isso. Espero, em uma semana, manter os compromissos do Governo e devolver conforme o recebi. Espero cumprir meu papel constitucional", disse Claro.

A autorização de recesso, de 26 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024 período no qual o governador pode se ausentar do Estado e do País , foi publicada por meio de Decreto Legislativo no dia 13 de dezembro.

"Com total confiança institucional eu vou me ausentar por uns dias e o nosso vice está fora do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, assume o estado com todas as responsabilidades. O Estado não para nunca. Todos os 365 dias do ano, dia e noite, alguém tem que responder pelo Estado. E o presidente Gerson assumirá o comando do Executivo do Estado, como governador, neste período. E vai ter obra para lançar, tem decreto para assinar, tem lei para promulgar. É o funcionamento e o dia a dia do Estado. Aí a relação de total confiança sabendo que ele tem absoluto conhecimento de tudo que está andando pelo Estado e muita responsabilidade. Então desejo sucesso nestes dias como governador do Estado", afirmou Riedel.

Durante o período de ausência do governador Eduardo Riedel, a chefia do Poder Executivo será exercida por Gerson Claro, no período de 26 de dezembro de 2023 a 1° de janeiro de 2024, pois o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também está ausente do Estado. Já no período de 2 a 14 de janeiro de 2024, o vice-governador José Carlos Barbosa vai assumir a função de governador em exercício.

Enquanto estiver a frente do Executivo, Claro já tem agendas programadas. "Nós temos algumas agendas com prefeitos, vereadores, e leis para sancionar. Vamos em Sidrolândia, e outro município, para inaugurar obras", disse o governador em exercício.

O secretário Jaime Verruck (Semadesc), além do presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de MS), desembargador Sérgio Martins Fernandes e o procurador-geral de Justiça do MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), Alexandre Magno Benites de Lacerda e deputados estaduais, participaram da solenidade.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

Fonte: Governo MS