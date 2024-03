Gerson Claro destaca a relevância das políticas públicas de inclusão

Em honra ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, enfatizou a importância de fortalecer as políticas públicas que não apenas promovam a inclusão social, mas também aumentem a conscientização sobre os direitos, dignidade e bem-estar das pessoas com síndrome de Down.

Gerson ressalta a importância do apoio de projetos de organizações do terceiro setor, como a Juliano Varela e as APAES, além das ações diretas do poder público.

""A Assembleia Legislativa tem dado sua contribuição via emendas parlamentares, além de aprovar leis de apoio e proteção as essas pessoas especiais. É crucial compreender que cada indivíduo com síndrome de Down é único, com talentos, habilidades e personalidades próprias", declarou Gerson Claro.

O presidente da ALEMS reiterou ainda, o compromisso de promover políticas públicas que garantam a inclusão plena dessas pessoas em todos os setores da sociedade.

Gerson convidou todos a se unirem nessa causa, a se informarem, conscientizarem e apoiarem as pessoas com síndrome de Down em sua jornada rumo à realização de seu pleno potencial.

Decisão da ONU

Aprovado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, o Dia Internacional da Síndrome de Down tem como meta sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão. A síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de um cromossomo extra no par 21, resultando em características físicas e cognitivas distintas.