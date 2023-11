Gerson Claro diz que Assembleia foi decisiva para MS ser 'celeiro de farturas'

Durante a cerimônia de homenagem a 81 personalidades, realizada na 3ª feira (31.out.23), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, afirmou que a atividade política é um "instrumento de transformação social" e destacou a importância do Parlamento para o Estado prosperar e se tornar um "celeiro de farturas".

Gerson se opôs à criminalização da política, que, segundo ele, é motivada por interesses ocultos de indivíduos que agem contra a democracia. O chefe da Casa de Leis disse que enquanto interesses inescrupulosos tentam criminalizar a política, o exercício da política é fundamental para a nossa sociedade. Ele citou o filósofo John Adams, que disse que "os fatos são coisas teimosas.".

O presidente elogiou a abordagem equilibrada e responsável do Parlamento na aprovação de medidas importantes para garantir o equilíbrio financeiro do Estado e a capacidade de investir em projetos de interesse público. "O Parlamento Sul-Mato-Grossense tem contribuído para o desenvolvimento do nosso Estado. E os deputados e as deputadas têm cumprido o seu papel democraticamente, ouvindo, debatendo, abrindo seus gabinetes e sendo voz decisiva para o desenvolvimento de políticas públicas, independentemente das cores partidárias”, afirmou.

Gerson Claro lembrou que, mesmo em momentos difíceis, a Assembleia Legislativa do estado continuou a cumprir seu papel, abrindo suas portas e sendo uma voz decisiva para o desenvolvimento de políticas públicas. “Guiados pela mão segura de lideranças que superaram desafios gigantescos e realizaram, dentro e fora do setor público, tarefas reformadoras que há muito eram desejadas pela nossa gente”, disse.

Segundo o presidente, Mato Grosso do Sul é uma referência para a política e a gestão pública, guiado por líderes que superaram desafios gigantescos e realizaram tarefas reformadoras dentro e fora do setor público. Disse que mais de R$ 75 bilhões em investimentos privados estão em andamento ou já contratados, e que com isso o estado tem experimentado bons indicadores sociais e redução da taxa de desemprego. "Gente que veio de todo canto, fez do Mato Grosso do Sul o gigante que é hoje. MS de todos os cidadãos, dos naturais e dos titulados. Povo acolhedor, terra abençoada. Das matas, rios e campos. Do Pantanal. Ao topo tecnológico, respeito ao meio ambiente, do campo ao laboratório, pela infovia mais moderna. Aqui tudo foi feito com várias mãos, nativos e viajantes, naturais e emigrantes, colcha de retalhos que se fundiu num colorido rico e brasileiro. Pantaneiro que aprendeu a navegar na web. Caboclo da roça que pilota drone”, concluiu.

Fonte: ALEMS | Flávio Paes