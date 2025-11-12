Gerson participa de reunião no TSE sobre plebiscito que decidirá mudança de nome de Rio Verde de MT

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, esteve em Brasília nesta 3ª feira (11.nov.25) para participar de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o plebiscito que decidirá a mudança do nome do município de Rio Verde de Mato Grosso para Rio Verde do Pantanal.

O encontro contou com a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do TSE, Carmen Lúcia, do prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, Réus Fornari, do secretário de Governo e Gestão Política, Marcus Vinícius Perez, da senadora Tereza Cristina, e do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), desembargador Carlos Eduardo Contar.

Durante a reunião, foram discutidos os trâmites administrativos e jurídicos necessários para a realização do plebiscito, etapa essencial para que a população do município decida, de forma democrática, sobre a alteração oficial do nome. A proposta já foi aprovada pela Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso e segue em tramitação junto à Assembleia Legislativa, conforme prevê o Projeto de Lei nº 152/2025.

A mudança tem como objetivo reforçar a identidade regional do município, valorizando sua ligação com o Pantanal e fortalecendo o potencial turístico e econômico da região. Além disso, a alteração não trará custos à população nem exigirá substituição imediata de documentos, caso seja aprovada no plebiscito.

Para o deputado Gerson Claro, o diálogo em Brasília reforça o compromisso institucional com o processo democrático e o desenvolvimento do município:

“Foi uma reunião muito produtiva, que reafirma a importância do diálogo entre as instituições. Estamos alinhando esforços para garantir que a população de Rio Verde tenha a oportunidade de decidir sobre um nome que traduza sua história, sua identidade e sua vocação pantaneira.” Explicou Gerson.