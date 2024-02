Gestão do Hospital Regional é discutida entre MPMS, SES e Direção do Hospital

Representantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Hospital Regional Rosa Pedrossian, reuniram-se, na última quarta-feira (7/2), na Unidade Chácara Cachoeira.

A reunião de trabalho discutiu a transição da gestão do Hospital Regional (HR), conforme Resolução nº 159/SES/MS, de 17 de janeiro de 2023, e o eventual interesse do Estado na contratação de organização social para assumir a sua administração.

A Promotora de Justiça designada para atuar perante a 76ª Promotoria de Justiça de Saúde de Campo Grande, Daniela Cristina Guiotti, conduziu o encontro que contou com a participação do Secretário de Estado de Saúde, Mauricio Simões Corrêa; da Diretora Presidente do Hospital Regional, Marielle Esgalha; do Superintendente da SES, Wagner da Silva; do Procurador do Estado, Rômulo Augusto Miranda; da Promotora de Justiça Daniella Costa da Silva, titular da 32ª Promotoria de Justiça; e do Promotor de Justiça do Núcleo do Patrimônio Público e das Fundações (NUPATRI), Fernando Martins Zaupa.

Na oportunidade, a Diretora Presidente do Hospital Regional apresentou dados estatísticos da real situação do hospital.

O Secretário da SES, Maurício Simões, informou que não há interesse do Estado em entregar a gestão do hospital a uma organização social. Por outro lado, sinalizou a possibilidade de ser estudada uma Parceria Público Privada relativamente a alguns serviços hospitalares.

Texto: Ana Paula Leite/Jornalista - Assecom MPMS

Para denúncias entre em contato com a Ouvidoria do MPMS: ouvidoria@mpms.mp.br, Formulário Eletrônico no link: www.mpms.mp.br/ouvidoria/cadastro-manifestacao, ou número 127 e 0800-647-1127.

Fonte: Ministério Publico MS