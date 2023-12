Gestão e fiscalização de contratos é tema de evento ministrado por auditores do Estado

De hoje (13) a sexta-feira (15), sempre a partir das 14h, auditores da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) vão ministrar o curso "Gestão e fiscalização de contratos", no auditório do prédio da instituição.

A capacitação tem como objetivo contribuir na melhoria dos processos dos trabalhos executados pelos gestores e fiscais de contratos, exclusivamente, visando atender as expectativas e necessidades solicitadas pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). Na dinâmica do evento, terá troca de conhecimentos, vivências e orientações.

Os ministrantes do curso são os auditores Renan Gomes Sant'Anna e Amanda Leão dos Santos, que atuam na Auditoria-Geral, da CGE-MS.

"A capacitação é mais um produto de todo o processo que construímos em parceria entre as equipes da CGE e da Sead. Fizemos reuniões que resultaram no mapeamento de processos, tratamos sobre gestão de riscos e elaboramos um manual que está na fase final de validação", conta Amanda dos Santos.

Renan complementa a fala da auditora: "Mesmo sendo nossa primeira experiência enquanto ministrantes, vamos compartilhar conhecimento com o intuito de que os participantes entendam as competências que precisam aplicar dentro das atividades que executam e aprimorem suas atuações na rotina dos trabalhos", comenta.

As ações desenvolvidas por ambas as instituições têm, por prioridade, atender o interesse público trazendo melhores soluções no cotidiano dos servidores e contribuindo na celeridade e agilidade dos processos, refletindo em uma entrega de qualidade e eficiência à sociedade.

Karla Tatiane, Comunicação CGE-MS

Fonte: Governo MS