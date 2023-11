Governador anuncia licitação para construir acesso ao Polo Empresarial Norte de Campo Grande

Atendendo a demanda da população e empreendedores instalados no Polo Empresarial Norte de Campo Grande, o governador de Mato Grosso do Sul anunciou a liberação da licitação para a construção do novo acesso ao local, que fica às margens da BR-163, na saída para Cuiabá. A obra que vai beneficiar toda a comunidade está orçada em R$ 1,5 milhões.

"A gente sabe o que significa para todas as empresas que ali estão. São 40 empresas, 1,5 mil colaboradores que diariamente estão passando nessa região", afirma o governador Eduardo Riedel, destacando que a liberação já foi feita e o edital de licitação deve ser publicado em breve. "Vamos dar a ordem de serviço muito provavelmente no início do ano que vem".

O projeto, que já está pronto e aprovado pela concessionária administradora do trecho, a CCR MSVia, trata da readequação do acesso ao polo empresarial. A entrada do local, que fica metros após o Anel Viário, será melhorada, ganhando asfalto - hoje o local não é pavimentado.

Além disso, haverá alargamento da pista da BR-163, com a construção de uma nova faixa. Esse será o caminho para que mquiser entrar no polo e a saída para quem for viajar no sentido norte. Já na parte inferior do polo, será aberto novo trecho de acesso.

Ali, já na área do Anel Viário, hoje se encontra uma rua sem saída. Com a obra, o local passa a ser uma saída para quem quiser dali entrar em Campo Grande, ou viajar para outras regiões que não seja a que segue pelo sentido norte da BR-163.

Tais modificações visam um traçado que melhore o fluxo de entrada e saída do Polo Empresarial Norte de Campo Grande, atualmente feita sempre pelo mesmo local e gera perigo aos motoristas que ali precisam passar, principalmente os que fazem conversão à esquerda na BR-163 em frente ao polo, oficialmente chamado de Polo Empresarial Miguel Leteriello.

Nyelder Rodrigues, Comunicação Governo de MS

Foto: Google Street View e Arquivo Seilog

Fonte: Governo MS