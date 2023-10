Governador de MS, vice-presidente Alckmin e ministros visitam UFN3

Representantes da Petrobras e o Secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, visitaram a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, na 5ª feira (26.out.23).

A visita técnica teve como objetivo ajustar os detalhes para uma futura inspeção que ocorrerá em 8 de novembro deste ano. Na ocasião, o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, o Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a Ministra do Planejamento, Simone Tebet, o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o Governador Eduardo Riedel farão uma inspeção aérea das futuras instalações da fábrica.

O objetivo do grupo é avaliar a retomada das obras da unidade, cuja conclusão é de responsabilidade da Petrobras. A expectativa é que a fábrica seja concluída ainda em 2023, o que representa um salto no desenvolvimento não apenas de Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil.

O Governo do Estado disse que tem grande interesse em encontrar uma solução para a obra da UFN3 e vem trabalhando para que a retomada se concretize. Recentemente, a Petrobras anunciou que o setor de fertilizantes voltou a fazer parte da sua pauta estratégica, tendo a União como acionista majoritária.

Em agosto, na sede da Petrobras, Riedel, Simone e Prates discutiram a possibilidade de retomada da UFN3.

Como mostramos aqui no MS Notícias, o pupilo de Michel Temer, Jair Bolsonaro (PL), tentou sucatear a UFN3, querendo entregá-la aos russos. Porém, a negociação com a empresa Acron, foi interrompida após a então senadora Simone Tebet cobrar transparência no processo de compra da empresa. Bolsonaro pretendia rebaixar a fábrica a uma indústria misturadora de fertilizantes. O então presidente, desconsiderou que a UFN3 guarda as máquinas mais modernas de fabricação de fertilizantes que existem no mundo e que a mesma poderia tornar o Brasil autossuficiente. Após a descoberta de Tebet, a Petrobras recuou da venda.