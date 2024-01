Governador discute obras de habitação e pavimentação de bairros em Batayporã

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (29) com o prefeito de Batayporã, Germino Roz. Eles discutiram projetos importantes na área de habitação e pavimentação de bairros da cidade. O aporte do Estado no município chega a R$ 30 milhões.

O secretário de Infraestrutura, Hélio Peluffo, participou do encontro e detalhou as obras em parceria com o município. "O governador autorizou o desenvolvimento do projeto de pavimentação no bairro Vila Maria Gonçalves, que chega a R$ 3,5 milhões, que é uma demanda antiga da população".

Ele destacou que ainda está previsto acesso e uma área para construção de casas, por meio de programas de habitação do Estado, entre eles o Lote Urbanizado e o Bônus Moradia. "Para isto podemos trazer a iniciativa privada para construir (casas) e nós entramos com o programa. O frigorífico local precisa de mão de obra, faltam profissionais, por isso a construção de casas pode atrair estes trabalhadores. Vamos discutir esta ação junto com a Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de MS) ", mencionou.

Outro projeto em andamento é a obra na Lagoa do Sapo. "Já está pronta a licitação, só falta abrir os envelopes para obra na lagoa do sapo, que é mais de R$ 20 milhões. Vai drenar toda cidade, é uma obra muito esperada. Ao todo temos um aporte que chega a 30 milhões de investimento na cidade", descreveu Peluffo.

O prefeito Germino Roz agradeceu ao governador pelos projetos e a boa parceria com a cidade. "Reunião muito boa, o governador sempre solicito para escutar nossas demandas, hoje com esta pauta de habitação e pavimentação da Vila Maria Gonçalves, que é muito esperada pela população. Saio daqui feliz, pois temos esta mão amiga do Estado, que mostra atenção tanto ao maior como ao menor município".

Além do governador, participaram do encontro os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Pedro Caravina (Segov), além dos deputados Paulo Corrêa e Mara Caseiro e lideranças de Batayporã.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS