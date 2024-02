Governador reafirma compromissos com Aquidauana e garante obras de asfalto na cidade

Gestão municipalista, que pensa no bem-estar das pessoas. Com este lema o governador Eduardo Riedel recebeu nesta sexta-feira (2) as principais lideranças de Aquidauana, entre eles os vereadores e o prefeito Odilon Ribeiro. No encontro reafirmou os compromissos firmados com a cidade e garantiu R$ 15 milhões para obras de asfalto em diversas ruas em 2024.

"Estabelecemos uma relação de parceria com Aquidauana, pois junto com o município as coisas acontecem. Abrimos agora uma nova discussão para definir os projetos e prioridades da cidade, que serão definidas pelas lideranças. Neste encontro ratifico todos os compromissos que fizemos com o município", afirmou o governador.

Riedel destacou que apenas para pavimentação de ruas da cidade o aporte previsto é de R$ 58 milhões. Ficou acordado durante a reunião que R$ 15 milhões serão repassados já neste ano em convênio com a prefeitura. O restante será ao longo do seu mandato. "Quem vai definir as ruas que entrarão no projeto será o prefeito, junto com os vereadores", completou.

Outros investimentos também seguem no planejamento do Governo do Estado, entre elas a obra de revitalização da Lagoa Cumprida, que é tão esperada pelos moradores da cidade, assim como a implantação de ciclovia no município. "Temos outras obras que também vão trazer benefícios a Aquidauana, como a Estrada do 21, que liga a região a Bonito", disse Riedel.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou durante o encontro a importância da obra de pavimentação nas ruas da cidade, e requisitou outros investimentos na área de saúde e infraestrutura, como um novo sistema de drenagem, para resolver problemas como alagamentos. "Aquidauana é uma cidade que precisa do apoio do Estado, para melhorar as condições de vida para população".

Também participaram da reunião o deputado federal Beto Pereira, os deputados estaduais Mara Caseiro, Paulo Corrêa, Jamilson Name e Pedro Caravina, além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e o secretário-adjunto da Casa Civil, João César Mattogrosso.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS