Governador Riedel cria conta no Threads, rival do Twitter

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), criou uma conta na nova rede social Threads, rival do Twitter, que supera 30 milhões de usuários desde o seu lançamento na noite da 4ª feira (5.jul.23).

Pela manhã desta 5ª feira (6.jul.23), Riedel anunciou que entrou para a nova rede social, dedicada a mensagens de até 500 toques.

“Vamos a isso. Bem-vindo ao Threads” , escreveu Zuckerberg em seu 1º post no app, com um emoji de fogo.

No Twitter, o dono da Meta publicou um meme do Homem-Aranha enfrentando o próprio Homem-Aranha, em referência à rivalidade das duas redes sociais.

Na nova plataforma, Zuckerberg escreveu: "Vai levar algum tempo, mas acho que deveria haver um aplicativo de conversas públicas com mais de 1 bilhão de pessoas. O Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não conseguiu. Espero que nós consigamos".

Segundo um comunicado da empresa, o Threads está disponível para download em mais de 100 países. É possível baixá-lo na App Store – loja de aplicativos da Apple – e no Google Play – do Android. Usuários do Instagram logam no Threads usando as credenciais da rede social por meio da leitura do Código QR abaixo:

O Brasil está entre os países com acesso ao novo aplicativo. A Meta, no entanto, não especificou a lista de localidades nas quais ele foi liberado.

O THREADS

O Threads possibilita a publicação de textos curtos, de até 500 caracteres – ante 280 do Twitter, com links, fotos e vídeos de até 5 minutos.

Os usuários podem curtir, repostar e responder às publicações. O envio de mensagens diretas, entretanto, não foi liberado.

De acordo com o comunicado da Meta, o Threads foi construído “com ferramentas para permitir conversas positivas e produtivas”.

É possível controlar quem pode mencionar uma conta ou responder aos posts, deixar de seguir, bloquear, restringir ou denunciar perfis.

As contas bloqueadas pelos usuários no Instagram serão automaticamente bloqueadas na nova rede social.

“Como em todos os nossos produtos, estamos levando a segurança a sério e aplicaremos as diretrizes da comunidade do Instagram sobre conteúdo e interações no aplicativo. Desde 2016, investimos mais de US$ 16 bilhões na criação de equipes e tecnologias necessárias para proteger nossos usuários e continuamos focados em promover nossos esforços e investimentos de integridade líderes do setor para proteger nossa comunidade” , escreveu a Meta em post no blog. Eis a íntegra.