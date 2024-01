Governo anuncia R$ 80 bilhões para rodovias e ferrovias no Brasil

O governo do presidente Lula (PT) vai investir de R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões em rodovias e ferrovias até 2026, segundo Renan Filho, ministro dos Transportes.

Ao todo, o investimento envolverá cerca de 60 projetos rodoviários até 2026, além de 13 leilões rodoviários que poderão render até R$ 122 bilhões em investimentos privados.

O governo do presidente Lula (PT) pretende melhorar 14 contratos rodoviários, atingindo um índice de condição da malha rodoviária de 80% até o final de 2024, o que gerará um investimento adicional de R$ 110 bilhões.

Alguns dos destaques do projeto incluem a reforma de trechos críticos da BR-364/AC, a adaptação da BR-135/PI, na divisa com o estado da Bahia, e a duplicação da BR-222/CE de Caucaia a Pecém. No ano passado, foram investidos R$ 14,5 bilhões na restauração, pavimentação e duplicação de aproximadamente 4,6 mil quilômetros de rodovias federais.

Já no setor ferroviário, o governo pretende investir R$ 94,2 bilhões até 2026, segundo o Programa de Aceleração do Novo Crescimento (PAC).

Os projetos propostos incluem pesquisas na concessão Malha Oeste, Corredor Arco Norte (Ferrogrão), Ferrovia Centro-Atlântico, Malha Sul, Corredor Leste-Oeste, Ferrovia Rio-Vitória (EF-118) e Corredor Nordeste (FTL).

Em 2023, a administração realizará dois leilões rodoviários, investindo R$ 30,4 bilhões em serviços operacionais dos 19 trechos rodoviários que compõem os sistemas viários.