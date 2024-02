Governo atende Zeca e vai pavimentar estradas importantes para a Agricultura Familiar

O deputado estadual Zeca do PT terá três demandas de sua autoria atendidas pelo Governo do Estado. O parlamentar ouviu do governador Eduardo Riedel que foram autorizadas a execução dos projetos de pavimentação de estradas rurais nos municípios de Aquidauana, Selvíria, Dourados e Ponta Porã, melhorando o acesso a núcleos da Agricultura Familiar.

Segundo Zeca, o governador Eduardo Riedel autorizou a execução dos projetos de pavimentação da MS-345, em Aquidauana, interligando o perímetro urbano com os assentamentos Indaiá I e II, Aldeia Limão Verde e distrito Cipolândia; pavimentação da MS-444, em Selvíria, melhorando o acesso aos assentamentos Canoas, São Joaquim e Alecrim e; pavimentação da estrada que liga o assentamento Novo Itamarati, em Ponta Porã, até o distrito Itahum, em Dourados.

No plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Zeca celebrou o atendimento de suas proposições. "Quero manifestar meu entusiasmo com o Governo liderado por Eduardo Riedel, que atendeu essas demandas que apresentei nesta Casa de Leis. Desde o começo de meu mandato tenho priorizado a busca de recursos para que os pequenos agricultores tenham condições de produzir com qualidade e possam escoar a sua produção com segurança e agilidade. Com orgulho, registro que essas três demandas que apresentei para pavimentação de estradas que dão acesso a núcleos da Agricultura Familiar em Aquidauana, Selvíria, Ponta Porã e Dourados foram atendidas pelo governador Eduardo Riedel", informou Zeca.

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Agrário na Assembleia Legislativa, Zeca adiantou que outras demandas de sua autoria apresentadas na Casa de Lei ao longo de 2023 também estão na lista de prioridades da Seilog (Secretaria de Infraestrutra e Logística).

"Fui informado que outros pedidos que apresentei serão analisados pelo secretário Hélio Peluffo e que em breve podem ser autorizados para impulsionar o trabalho dos pequenos produtores. Agradecemos o Governo pela sensibilidade social e política que tem ao atender essas demandas", finalizou Zeca.