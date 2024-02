Governo de MS divulga classificação final do processo seletivo dos professores temporários

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quinta-feira (1), no Diário Oficial Eletrônico n. 11.403 Suplemento, o Edital n. 18/2024 SAD/SED/FDT/2023, referente a classificação final dos candidatos aprovados em todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado dos candidatos inscritos no processo seletivo para professores temporários da Rede Estadual de Ensino.

No Anexo I, consta a classificação geral de todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado. No Anexo II, consta a relação dos candidatos que se autodeclararam pessoa com deficiência e habilitados na Avaliação Presencial.

No Anexo III, consta a relação dos candidatos que se autodeclararam negros e habilitados na Entrevista de Verificação, aprovados no Processo Seletivo Simplificado e no Anexo IV, consta a relação dos candidatos que se autodeclararam índios e habilitados na Entrevista de Verificação, aprovados no Processo Seletivo Simplificado SAD/SED/FDT/2023.

Adersino Junior, Comunicação SED

Foto: Ricardo Agra

Fonte: Governo MS