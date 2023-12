Governo de MS entrega nova unidade do Detran e implanta novos serviços digitais

https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/12/20.12.23-DETRAN-AGENCIA-2-PORTAL.mp3

O Governo de Estado entregou hoje (20) a nova unidade do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), localizada dentro das instalações do Sest/Senat, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, e que está realizando o curso do programa 'Voucher Transportador' para capacitação de motorista de carga e ônibus e inclusão nas categorias de habilitação "D" e "E", sem custos. A agência 'Horst Otto Schley' é a 11ª de Campo Grande e fará atendimento ao público interno e externo.

Na inauguração, o governador Eduardo Riedel destacou o compromisso do governo em atender os anseios e necessidades da sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso do Sul.

"Esta entrega tem um simbolismo grande pela transversalidade das ações das nossas políticas públicas em diferentes áreas. Eu procuro nunca, como governador, me desconectar da vida comum das pessoas. Identificamos que o mercado necessita de profissionais do setor logístico e é fazendo esta conexão que conseguimos ajudar a não deixar ninguém para trás. O processo de desenvolvimento do Estado, um dos que mais cresce no Brasil nos últimos anos, gera oportunidades para os cidadãos e cidadãs como esta que estamos vendo aqui, em parceria com Sest/Senat e Setlog [(Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística MS]", afirmou o governador.

A ativação da agência é fruto de uma parceria em que o Sest/Senat assumiu os custos com adequação do espaço, mobiliário e comunicação visual, enquanto o Detran-MS ficou responsável pela instalação de sistemas e disponibilidade de equipe qualificada para atendimento ao público.

Além da nova unidade, o Detran-MS lançou novos serviços como parcelamento débitos (IPVA, licenciamentos e multas) no cartão de crédito, uma parceria com o Banco do Brasil, e o emplacamento digital.

Durante o evento, foram entregues as três primeiras CNHs (Carteira Nacional de Habilitação) do Programa MS Qualifica - Voucher Transportador. Realizado pelo Governo do Estado, o Programa tem parceria com o Sistema S pelo Sest/Senat.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, aproveitou para também falar do Cadastro Positivo de Condutores, iniciativa que vai oferecer desconto para os bons motoristas nas taxas do Detran. "Finalizamos o ano, entregando novas sedes e reformando 19 agências, entregando serviços inéditos", completou.

Daniele Batista Silva foi uma das motoristas que receberam a nova CNH, na categoria D, e por meio do Programa Voucher Transportador. "Aproveitei a oportunidade, porque financeiramente eu não estava em condições, e agora estou buscando um emprego no transporte de combustível e já tenho propostas de trabalho.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS