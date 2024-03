Governo de MS garante R$ 11 milhões para asfalto de avenida em Paraíso das Águas

A mais “jovem” cidade de Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas, terá avenida asfaltada e uma nova ponte de concreto com recursos do Governo Estadual. Os investimentos foram anunciados durante encontro nesta quarta-feira (7) entre representantes do município e o governador Eduardo Riedel.

O projeto de pavimentação e sistema de drenagem na Avenida Sabino Rodrigues de Menezes prevê R$ 11 milhões em obras e também vai contar com iluminação ao longo de 1 quilômetro e 400 metros de via. Trata-se de um importante acesso para quem vem da região Norte pela MS-316 com destino a Paraíso das Águas, criada em 2009 e atualmente com 5 mil habitantes.

“Com isso vamos ligar o centro antigo da cidade ao futuro centro novo na saída para Costa Rica. Vamos puxar a cidade para o alto onde a planície é plana e onde a cidade cresce. Esperamos ansiosos por esta obra porque com certeza é o desenvolvimento para nossa cidade. Estamos muito confiantes em nosso governador”, disse o prefeito Anízio Andrade.

O anúncio de investimentos ainda inclui a construção de uma ponte de concreto sobre o Córrego São João. A travessia fica em uma estrada estadual ligando duas regiões de grande produção de grãos.

Durante o encontro o prefeito destacou os avanços na área de plantio do município e a importância de um acesso mais seguro: “São muitos caminhões de calcário, adubo, sementes e agora retirando grãos na colheita. Hoje lá é uma ponte de madeira, o que traz risco para nossos produtores. Precisamos de uma ponte de concreto”

O governador reforçou a prioridade em contribuir para o desenvolvimento das cidades. “Municipalismo é isso. O crescimento de Paraíso das Águas é o crescimento de Mato Grosso do Sul”, disse.

Também participaram do anúncio de investimentos, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil), além da deputada estadual Mara Caseiro e vereadores do município.