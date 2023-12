Governo de MS investe mais de R$ 780 mil em reforma de hospital em Novo Horizonte do Sul

Para melhorar o atendimento na área da saúde em Novo Horizonte do Sul, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai investir aproximadamente R$ 780 mil para a reforma e ampliação do local. Esta é mais uma frente de atuação do Executivo, que trabalha em diversas frentes de desenvolvimento em todas as regiões para fortalecer os municípios do Estado.

O convênio com o município foi celebrado hoje (29) pelo governador em exercício, Gerson Claro e o prefeito de Novo Horizonte do Sul, Aldenir Barbosa do Nascimento, e ainda o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

Por meio da SED (Secretaria de Estado de Saúde), o Governo do Estado vai disponibilizar R$ 780.171,60 para a obra.

"Na área da saúde os investimentos são sempre importantes e o planejamento é essencial", afirmou Claro.

Obra

Em outubro, o Governo de Mato Grosso do Sul formalizou investimento de mais de R$ 2,5 milhões para restaurar a Avenida Marcos Freire, em Novo Horizonte do Sul. Com aproximadamente 1,1 quilômetros, em duas pistas, a avenida tem grande importância para a população do município e será recapeada para dar mais fluidez e agilidade ao trânsito.

