Governo de MS prestigia entrega das novas instalações do Forúm de Angélica

Os moradores do município de Angélica vão contar com mais comodidade na hora de resolver serviços ligados a Justiça. Isso porque foram inauguradas na tarde desta segunda-feira (11), as novas instalações do Fórum da Comarca de Angélica. Na ocasião, foi realizado o 2º gabinete de integração do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS). O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, participou da cerimônia representando o Governo Estado do Mato Grosso do Sul.

Durante o discurso, o vice-governador relembrou do início da sua carreira político partidária como prefeito da cidade e do trabalho desenvolvido quando deputado estadual, em prol da reabertura da Comarca de Angélica.

"Aqui foi onde tudo começou para mim no Mato Grosso do Sul. No ano de 1989 assumimos a prefeitura de Angélica, aos 23 anos de idade, sendo o prefeito mais jovem da história do Estado. Temos tido neste Governo, em especial com o trabalho do governador Eduardo Riedel, a mão amiga e amparadora dos municípios. O diálogo tem sido constante para levarmos mais qualidade de vida à nossa população. Fazer parte da entrega das novas instalações desse prédio é um momento muito significativo para mim, um local a altura dos servidores e, sobretudo, do jurisdicionado. Um prédio com espaços adequados para receber bem as pessoas", afirmou Barbosinha.

O Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Desembargador Sérgio Fernandes Martins, destacou a realização do 2º gabinete de integração, que tem por objetivo levar a administração mais próxima dos servidores, magistrados e da população, com o objetivo de conhecer os ambientes do Poder Judiciário estadual, realizar atendimentos e despachos em locais diferentes.

"A instalação do Gabinete enfatiza os três pilares da administração do biênio 2023/2024: a valorização da magistratura e dos servidores; o pronto atendimento e plena satisfação ao jurisdicionado e à classe dos advogados; e a melhoria na estrutura física e instalações, bem como na realização de obras essenciais. Durante todo o ano percorremos as comarcas do Estado realizando ações específicas aos magistrados, servidores e à população, que vão desde a entrega de computadores, à assinatura de autorizações de compra de equipamentos de segurança e estudos de melhorias para as comarcas", afirmou o desembargador.

Novas instalações

O fórum de Angélica está instalado em dois imóveis contíguos e possuem área total de 600m², sendo 396,37 m² de área construída. A edificação, de 1ª entrância, contempla uma estrutura física composta por um conjunto de Gabinete/salas de audiências/assessoria; tribunal do júri; sala de escolta; sala para o cartório; sala para oficiais de justiça; sala para depoimento Especial; secretaria; Defensoria; Ministério Público; OAB; copa; arquivo; 06 banheiros, sendo 03 banheiros pcd, obedecendo critérios de acessibilidade; sala para CPD, além de recepção com área de espera e pátio externo para estacionamento.

O sistema de refrigeração é composto por aparelhos de ar condicionado do tipo split de selo Procel A, de maior eficiência energética. O conceito de edificação aplicado na obra do Fórum de Angélica é o mesmo utilizado nos prédios do judiciário sul-mato-grossense, que proporciona funcionalidade, conforto e respeito ao meio ambiente.

