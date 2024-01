Governo divulga resultado preliminar da prova de títulos para professores temporários

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça feira (23) no Diário Oficial o edital com o resultado preliminar da Etapa III Avaliação Curricular (Prova de Títulos), dos candidatos inscritos no processo seletivo para professores temporários da Rede Estadual de Ensino.

As informações constam no Suplemento II, que pode ser acessado neste link. O candidato poderá interpor recurso por discordância do resultado preliminar no período compreendido entre os dias 23 de janeiro e às 23h59 de 24 de janeiro de 2024, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul, no endereço eletrônico www.avalia.org.br.

Após esse prazo, o sistema de interposição de recursos será fechado, ficando o candidato, a partir desse horário impossibilitado de apresentar eventuais recursos contra o resultado preliminar da Etapa III - Avaliação Curricular (Prova de Títulos).

O candidato poderá consultar individualmente seu resultado na Avaliação Curricular (Prova de Títulos) através do link Boletim de Desempenho da Avaliação Curricular (Prova de Títulos), disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br. Os recursos não terão efeito suspensivo e não alterarão o cronograma de realização das demais atividades do processo seletivo.

Adersino Junior, Comunicação SED



Fonte: Governo MS