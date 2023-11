Governo do Estado anuncia dia "D" para confecções de RG nos assentamentos de MS

No intuito de fomentar a inclusão social e garantir o acesso aos direitos civis, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em colaboração direta com o Instituto de Identificação da Polícia Científica, anuncia o próximo dia 3 de dezembro como o "D" para Confecção de RG nos Assentamentos. Esta iniciativa visa facilitar a emissão de documentos de identificação civil para os residentes de assentamentos.

"Nosso objetivo é que neste dia toda a demanda de confecção de RG da população dos assentamentos destes municípios seja atendida. As equipes de peritos papiloscopistas da Polícia Científica estarão mais uma vez presentes para levar cidadania à população que terá, em parceria com as prefeituras, transporte gratuito do assentamento até as nossas Unidades para confecção da sua identidade", destaca o coordenador-geral de Perícias da Polícia Científica, José de Anchieta Souza Silva.

O diretor do Instituto de Identificação, Márcio Cristiano Paroba, ressalta: "Essa ação reforça os compromissos estabelecidos no contrato de gestão do Estado. Buscamos ampliar e facilitar o acesso à identificação civil, cumprindo metas essenciais para fortalecer os serviços oferecidos pela Polícia Científica."

Nesta ação, que acontecerá das 8h às 17h, os municípios contemplados para atendimentos visando a confecção da 1ª e 2ª via da carteira de identidade (RG) incluem Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Bataguassu, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Coxim, Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Ivinhema, Naviraí, Itaquiraí e Ponta Porã. Em parceria com as prefeituras municipais dos referidos municípios e a Sejusp, serão atendidos os seguintes assentamentos: Monjolinho, Santa Amélia, Aldeia, Mutum, Pedra Bonita, Villa Real, Santa Guilhermina, Santo Antônio, Tejim, São Sebastião e Itamarati.

O Dia "D" para confecção de RG visa a assegurar que esses cidadãos tenham a documentação necessária para plena participação na sociedade, reforçando o compromisso do governo com a inclusão e a igualdade para todos.

Texto: Assecom Polícia Científica

Foto: Divulgação/Sejusp

Fonte: Governo MS