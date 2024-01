Governo do Estado é finalista em premiação nacional na área de infraestrutura

Com indicação em duas categorias, o Governo do Estado, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), concorre ao Prêmio P3C, que reconhece profissionais, empresas e órgãos públicos que se destacaram na atuação em infraestrutura econômica, social e ativos ambientais no Brasil em 2023.

A premiação acontece em duas etapas. A primeira, voltada às entidades, prestigia projetos desenvolvidos em setores econômicos regulados da infraestrutura e que tenham como objetivo o investimento e operação pela iniciativa privada. Já a segunda enaltece os profissionais que atuam na área.

O Escritório de Parcerias Estratégias e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul são finalistas com o projeto Infovia Digital e concorrem ao prêmio na categoria Melhor Estruturação de Projetos.

Infovia Digital é uma PPP (Parceria Público-privado) do Governo do Estado com a empresa Sonda, que tem a responsabilidade de interligar as unidades administrativas dos 79 municípios do Estado com fibra óptica, instalação de 15 mil ramais de telefonia, disponibilização de wi-fi e vídeo monitoramento em 129 praças públicas. O contrato foi firmado em 30 anos.

Também concorrem na mesma categoria os projetos Desestatização da Companhia ES Gás; Programa de Rodovias Mineiras; Projeto Flonas Sul e o Projeto da PPP do Complexo Prisional de Erechim, todos estruturados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Já a segunda etapa contempla profissionais da área. Eliane Detoni, secretária especial de Parcerias Estratégicas, recebeu a indicação pelo segundo ano consecutivo na categoria Mulheres na Infraestrutura.

O prêmio tem o objetivo de premiar mulheres que tenham exercido papel de liderança e destaque, bem como profissionais cuja atuação se dê em outras atividades, mas que tenham apresentado contribuições relevantes para o setor.

"A Infovia Digital foi um projeto muito desafiador. Não só pelo modelo inovador que precisaria ainda ser testado pelo mercado, mas também pela complexidade que já prevíamos na sua execução. Foi um constante e enriquecedor debate que resultou nesse projeto tão transformador que vai impactar diretamente na celeridade e qualidade nos serviços públicos disponíveis e também nas potencialidades que este projeto agrega e vai trazer no futuro", avalia Eliane Detoni sobre a experiência na estruturação do projeto indicado ao prêmio.

Premiação

A terceira edição do Prêmio P3C será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, na B3 (Bolsa de Valores do Brasil).

Ao todo 34 finalistas concorrem em 5 categorias: melhor estruturação de projetos, melhor gestão pública, melhor gestão privada, carreiras de impacto e mulheres na infraestrutura.

Para saber mais sobre a premiação acesse o site do evento.

Laine Breda, Comunicação EPE

Fotos: Edemir Rodrigues

Fonte: Governo MS