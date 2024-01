Governo do Estado inicia cursos para formar mais 227 bombeiros militares em MS

O Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, iniciou nesta segunda-feira os cursos com 227 novos militares, fortalecendo seu compromisso com a segurança e o bem-estar da sociedade sul-mato-grossense.

São três cursos distintos: o Curso de Formação de Oficiais Combatentes (CFO) com 10 cadetes, o Curso Básico de Formação de Oficiais Especialistas e de Saúde (CBFO) com 11 alunos-oficiais, e o Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar (CFSD) com 206 novos soldados. Ao todo, são 227 novos membros que agora integram o Corpo de Bombeiros Militar, prontos para assumir a missão de preservar vidas e proteger o patrimônio da comunidade.

O CFSD, com uma carga horária de 1.599 horas-aula distribuídas ao longo de 9 meses, abrange disciplinas essenciais como Atendimento Pré-Hospitalar, Combate a incêndios urbanos e florestais, Salvamento Terrestre, Salvamento em Altura, Salvamento Aquático, Legislação Bombeiro Militar, Direitos Humanos, Combate ao Racismo e Homofobia, Comunicações e Tecnologia da Informação. Os soldados serão treinados para atuar em diversas situações, desde combate a incêndios urbanos até técnicas de busca e salvamento em matas e cerrados.

Já o CBFO visa habilitar os alunos-oficiais para atividades meio e fim da corporação. Os alunos-oficiais do CBFO possuem formação nas áreas de medicina, análise de sistemas, tecnologia da computação, direito, engenharia civil, jornalismo e serviço social e, após a conclusão do curso, ocuparão vagas de Oficiais Especialistas em suas áreas de conhecimento. Esta é a terceira turma desse quadro a ser formada pela Academia de Bombeiro Militar (ABM).

Inicia hoje também a quarta turma do Curso de Formação de Oficiais Combatentes (CFO) a ser formada no Mato Grosso do Sul pela ABM cujo objetivo é desenvolver, durante dois anos de curso, competências de gestão nos cadetes . A formação exige do cadete o conhecimento técnico das funções exercidas pela corporação incluindo avaliações, estágios e correções disciplinares para garantir que, ao final do curso, os cadetes estejam aptos a exercerem suas atribuições com a competência e habilidade exigidas pela carreira.

A entrada desses 227 novos militares na Academia de Bombeiros Militar representa um marco significativo para a segurança da sociedade sul-mato-grossense. A formação desses profissionais reflete o compromisso contínuo da corporação em garantir uma atuação eficiente e especializada, pronta para responder às demandas da comunidade e preservar vidas e patrimônio. A população pode contar com profissionais treinados e dedicados, fortalecendo a segurança e tranquilidade em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Comunicação CBM-MS

Fotos: CBM/Divulgação

Fonte: Governo MS