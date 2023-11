Governo do Estado promove a primeira coronel da história do Corpo de Bombeiros de MS

Momento histórico. Com 43 anos de idade, Carla Rouledo Moretti se torna a primeira mulher a ser promovida ao posto de coronel do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. Ela chega ao ápice da carreira depois de muito esforço, dedicação e amor ao trabalho. A sua promoção foi publicada nesta segunda-feira (27), em edição extra do Diário Oficial do Estado.

São 24 anos de carreira dentro do Corpo de Bombeiros. O seu pioneirismo não começou apenas agora, já que Carla ingressou em julho de 1999 na corporação, estando na primeira turma aprovada em concurso no Estado em que se abriu vagas para mulheres na instituição.

"Eu sou do primeiro concurso do Corpo de Bombeiros de MS que teve admissão de mulheres. Fui a primeira a ingressar na corporação e agora novamente a primeira a se tornar coronel, assim fecho o ciclo completo", destacou.

A nova coronel lembrou que quando entrou na corporação não tinha referências ou exemplos a seguir, já que antes não tinha mulheres nesta carreira. Agora busca justamente servir de inspiração para mulheres que desejam entrar no Corpo de Bombeiros.

"Com certeza não tinha referência nenhuma, hoje me sinto referência para elas. Posso mostrar que elas podem chegar ao ápice da carreira, um caminho que pode ser percorrido por todas as outras", completou. Além de ser a primeira mulher coronel, é a mais antiga da corporação.

Natural de Araçatuba, São Paulo, Carla Rouledo mudou-se para o Estado para seguir esta carreira tão desejada. Se tornou aspirante em 2002. Dentro da corporação atuou em diversas funções. Chegou ao posto de 1° Tenente em 2005, promovida para Capitão em 2009 e Major no ano de 2013.

Acostumada a ser pioneira na corporação, foi a primeira mulher no Estado a ocupar o posto de Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros em julho de 2018. Desde 2021 está à disposição da SAD (Secretaria Estadual de Administração), a frente da Coordenadoria de Gestão de Concursos Públicos e Processos Seletivos. "Este é um momento indescritível, de uma emoção muito grande".

A promoção concedida a Carla Rouledo Moretti faz parte do ato de valorização da segurança pública estadual, que foi assinado nesta segunda-feira (27) pelo governador Eduardo Riedel. A Polícia Militar ganhou dez novos coronéis e o Corpo de Bombeiros mais sete ao posto maior da carreira. O evento que sacramentou as novas promoções ocorreu no Gabinete do Receptivo, no Parque dos Poderes.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS