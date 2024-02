Governo e parceiros promovem 11ª edição do Drive Thru da Reciclagem no mês de março

Mais de 15 mil pessoas passaram pelas 10 edições do evento que promove o empreendorismo sustentável

O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Agems (Agência de Regulação dos Serviços Públicos) e o do Imasul (Instituto de Meio Ambiente), em parceria com a startup Du Bem Sustentável, promove de 14 a 16 de março a 11ª edição do Drive Thru da Reciclagem. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da preservação da água, descarte correto de resíduos e da adoção de práticas sustentáveis.

A ação será realizada das 9h às 18h no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, nos altos da Avenida Afonso Pena. Desde a primeira edição já foram coletados mais de 45 toneladas de materiais recicláveis e mais de 1,6 bilhões de litros de água preservados.

Mais de 15 mil pessoas passaram pelas 10 edições do evento que, além de promover empreendorismo sustentável, nesta edição estará coletando papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônico, tecido, banner e lona, medicamento vencido, lâmpada, pilha, bateria, dentre outros.

O 'start' foi alinhado na semana passada, em reunião da diretoria-executiva da Agems com a idealizadora do projeto, Ana Franzolozo, que também é embaixadora do Lixo Zero Brasil em Mato Grosso do Sul e proprietária da Du Bem Sustentável - que já foi parceira do Governo de Mato Grosso do Sul durante o Festival de Inverno de Bonito de 2023.

"Com DNA sustentável, trabalhando o conceito de descarte correto em todos os municípios, temos visto o interesse cada vez maior da sociedade com relação ao descarte correto. Mas é extremamente importante que nós, enquanto agentes públicos, tenhamos campanhas, ações e projetos que informem a sociedade a importância de práticas sustentáveis, trazendo saúde e bem-estar ao cidadão", definiu o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

A programação contará com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, ambiente da leitura, praça de alimentação e oferta de mudas de árvores frutíferas às pessoas que realizarem o descarte. Além disso serão distribuídos outros brindes para quem praticar o descarte correto e consciente.

Trabalhando o conceito dos 5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar), o complexo montado para o evento contará com o tradicional ambiente destinado à captação de doações. Podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis, material de construção e tudo que estiver em boas condições.

O material arrecadado será repassado às famílias em situação de vulnerabilidade. No evento também será possível doar ração, acessórios e medicamentos para pet.

"A 11ª edição do drive thru da reciclagem vem com foco nas cidades inteligentes por meio da sustentabilidade, empreendedorismo e educação. A participação de todos é muito importante. Vamos falar bastante do descarte correto para que possamos pensar em triagem, reciclagem, crescimento econômico, economia circular e logística reversa", frisa Ana Franzoloso.

Ela ainda completa que o número do descarte correto ainda é muito pequeno. "As pessoas precisam de informação, e esse é o foco do drive, mostrar que a mudança individual precisa acontecer para podermos realizar grandes projetos na gestão pública, iniciativa privada e terceiro setor", enfatiza a embaixadora do Lixo Zero Brasil em Mato Grosso do Sul.

Preservação da água

Um litro de óleo pode contaminar 25 mil litros de água. Isso porque suas substâncias não se dissolvem, e, quando despejadas nos cursos d'água causam descontrole do oxigênio e a morte de peixes e outras espécies, podendo contaminar o solo. Cada 1 kg de medicamentos descartados no esgoto pode contaminar até 450 mil litros de água.

A cada edição, a quantidade de resíduo descartado de forma correta só aumenta, consequentemente, aumenta também a quantidade de água preservada. Desde sua primeira edição até hoje, mais de 1,6 bilhão de litros de água foram preservados devido ao descarte correto dessas duas substâncias, que são agentes causadores da contaminação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Em 2017, a capital de Mato Grosso do Sul aderiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, subscrita pela República Federativa do Brasil, que visa promover mudanças positivas no mundo do futuro. Esses objetivos representam planos que todos os Estados-membros da ONU devem seguir para atingir algumas metas.

O programa Drive Thru da Reciclagem trabalha os conceitos 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16 e 17, com destaque para a erradicação da pobreza, promoção da prosperidade e bem-estar geral, proteção do meio ambiente e mitigação das mudanças climáticas.

Serviço

Evento: 11º Drive-Thru da Reciclagem

Local: estacionamento do Bioparque Pantanal, altos da Avenida Afonso Pena

Data: 14 a 16 de março

Informações: 99908-6937/99247-3187

Rejane Monteiro, Comunicação Agems

Fotos: Divulgação

