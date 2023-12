Governo Lula investe R$ 18,28 bilhões em Mato Grosso do Sul

O governo federal destinou R$ 18,28 bilhões em investimentos e ações para os sul-mato-grossenses em 2023. Os recursos foram distribuídos para as áreas de saúde, educação, segurança, habitação, infraestrutura, assistência social, cultura, ciência, tecnologia, emprego e esporte.

Nesse trabalho de reconstrução do país, o Governo Federal lançou ou recriou 75 programas em 2023.

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

O estado recebeu R$ 3,41 bilhões, os municípios R$ 6,08 bilhões e os cidadãos R$ 8,79 bilhões em benefícios diretos. Esses últimos incluem R$ 1,56 bilhão em Bolsa Família, R$ 1,12 bilhão em Benefício de Prestação Continuada (BPC), R$ 26,58 milhões em Auxílio Gás, R$ 496,5 milhões em Seguro Desemprego e R$ 5,55 bilhões em benefícios previdenciários.

» Confira a ficha completa dos investimentos do Governo Federal no Mato Grosso do Sul .

PROGRAMAS FEDERAIS

O governo federal lançou ou recriou 75 programas em 2023 para reconstruir o país. Alguns dos destaques incluem:

HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA

O programa Minha Casa, Minha Vida foi incluído no Novo PAC, e ao longo do ano, 5,65 mil moradias foram contratadas por meio de financiamento do FGTS, com valor de R$ 771,15 milhões em 65 municípios. Além disso, há 1,7 mil moradias em 12 novos empreendimentos da Faixa 1, selecionados para receber investimento do Governo Federal em 7 municípios sul-mato-grossenses.

O Novo PAC também definiu prioridades para a entrega de obras estruturantes, como a construção do contorno de Três Lagoas, a adequação da BR-267 de Alto Caracol a Porto Murtinho e o aeroporto de Dourados.

OBRAS CONCLUÍDAS

Antes do anúncio do Novo PAC, o Governo Federal concluiu várias obras em Mato Grosso do Sul, incluindo a recuperação de 52,4 km da rodovia BR-060, 23,5 km da BR-262, 16 km da BR-267 e 23 km da BR-419.

SAÚDE

Em 2023, o setor da saúde também teve boas notícias em Mato Grosso do Sul. A retomada do programa Mais Médicos incluiu 47 médicos, permitindo o acesso direto a profissionais de saúde nos municípios mais distantes dos grandes centros. O estado agora conta com 229 médicos na rede de atenção, sendo 16 atuando em um Distrito Sanitário Indígena.

BRASIL SORRIDENTE

Entre janeiro e outubro, 37 novas equipes foram habilitadas no programa, voltado para o tratamento odontológico pelo SUS. São 598 equipes no estado.

CIRURGIAS

Entre abril e outubro, foram realizadas 348 cirurgias do total de 11,1 mil previstas no programa criado para reduzir a fila. Um total de R$ 2,91 milhões em recursos foram transferidos ao estado.

FARMÁCIA POPULAR

O programa foi retomado, e em agosto, 80,4 mil pessoas foram beneficiadas. Um total de 77,4 mil pacientes retiraram medicamentos gratuitos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e contraceptivos e 8 mil beneficiários do Bolsa Família retiraram todos os medicamentos de que precisavam de forma gratuita.

AGRICULTURA

Em 2023, o Plano Safra concedeu mais de 34.400 contratos de financiamento em Mato Grosso do Sul, totalizando R$22,62 bilhões. O agronegócio recebeu 29.290 contratos, totalizando R$22,34 bilhões. A agricultura familiar foi contemplada com 5.140 contratos e R$ 273,9 milhões em créditos pelo Pronaf.

CULTURA

Até outubro de 2023, foram repassados R$ 52,3 milhões para a Cultura por meio de projetos da Lei Paulo Gustavo, apoiando eventos e ações culturais em todos os 79 municípios do estado.

EDUCAÇÃO

O reajuste na merenda escolar repercutiu positivamente na qualidade da alimentação oferecida a 581.500 alunos de 1.500 escolas públicas de Mato Grosso do Sul. O repasse federal foi de R$ 69,6 milhões até outubro.

Todos os 79 municípios aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, criado para garantir a alfabetização de todos os brasileiros na idade adequada. Além disso, o programa de Escola em Tempo Integral foi adotado pelo estado e por 40 municípios.

PESQUISA

O Governo Federal anunciou reajuste nas bolsas científicas e estudantis em todos os níveis para instituições do estado, concedendo 1.100 bolsas, das quais 56,31% foram ocupadas por mulheres, 33,73% por negros e negras e 1,47% por indígenas. Até outubro, foram pagos R$ 15,3 milhões.

EMPREGO FORMAL

Os dados do Novo Caged divulgados até outubro de 2023 indicam um total de 631.500 pessoas empregadas com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. Em relação a 2022, houve um acréscimo de 34.600 postos de trabalho.

ESPORTE

No estado, 146 atletas nascidos em Mato Grosso do Sul foram contemplados com o Bolsa Atleta, recebendo um total de R$ 2,7 milhões em patrocínio, sendo 8 deles na categoria Pódio, a mais alta, com repasses mensais de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

SEGURANÇA PÚBLICA

Até outubro de 2023, o estado recebeu R$ 3 milhões para investir em segurança nas escolas e R$ 1,8 milhões para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Para combater a violência, foram repassados R$ 14,1 milhões para ações de redução de mortes violentas intencionais.