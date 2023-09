Governo Lula leva internet para 171 escolas sul-mato-grossenses

O Governo Federal anunciou nesta 3ª feira (26.set.23), o projeto Escolas Conectadas, que tem como objetivo universalizar a conectividade de qualidade nas instituições públicas de educação básica até 2026.

Em parceria entre os ministérios da Educação (MEC) e das Comunicações (MCom), serão investidos R$ 8,8 bilhões para garantir o acesso à internet rápida nas mais de 138 mil escolas em todo o país. Em Mato Grosso do Sul (MS), o desafio é garantir o acesso à internet de qualidade em 171 instituições de ensino, o que representa 13% das 1.354 escolas públicas de educação básica no estado.

O projeto prevê que a conexão seja feita por fibra óptica ou via satélite, com velocidade de pelo menos 1 Mbps por aluno, e que seja monitorada e de qualidade verificada. MS conta com cerca de 568,4 mil matrículas na educação básica, e no momento, as informações do governo indicam que o estado tem 213 escolas com velocidade de internet monitorada e adequada, 707 com velocidade monitorada, mas de qualidade insuficiente, e 434 sem qualquer tipo de monitoramento.

Além disso, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas é dividida em quatro eixos: implantar infraestrutura de rede de acesso à internet em alta velocidade; garantir acesso à internet com velocidade adequada; instalação de redes Wi-Fi nas escolas; e fornecimento de energia elétrica.

Serão investidos R$ 8,8 bilhões para as ações relacionadas às Escolas Conectadas, provenientes de quatros fontes: o Leilão do 5G, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), o Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) e a Lei 14.172 de 2021.