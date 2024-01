Governo promove reforma em 125 escolas estaduais para oferecer espaço moderno e acessível

Estrutura moderna e acessível, para levar ensino de qualidade. Com esse lema o Governo do Estado está promovendo a reforma de 125 escolas da Rede Estadual de Ensino. As obras seguem em andamento em 2024 e muitas já estarão disponíveis no começo do ano letivo.

No ano passado foram investidos R$ 313 milhões para entrega de reforma e ampliação de 63 escolas estaduais. Além da Capital, mais 33 municípios do interior foram contemplados com obras nas unidades de ensino. A educação é uma das prioridades do governador Eduardo Riedel.

"A educação é fator chave para alcançarmos nossos objetivos, de trazer o desenvolvimento que projetamos para Mato Grosso do Sul. Escolas que tenham estrutura adequada e moderna vão contribuir para o aprendizado dos alunos, além de oferecer um bom local de trabalhos aos profissionais", afirmou Riedel.

Para o secretário de educação, Hélio Daher, estes investimentos do Estado fazem a diferença para toda comunidade escolar. "Sempre agradeço aos profissionais que tiveram que se adaptar em outros espaços, para reforma das escolas. Estas intervenções proporcionam aos estudantes um melhor ambiente de aprendizado e aos nossos professores e servidores as condições para desenvolver com excelência o ensino".

Nova realidade

A Escola Estadual Ada Teixeira dos Santos Pereira é uma das unidades que está recebendo uma reforma geral. Localizada em Campo Grande, no bairro Jardim Campo Belo, a unidade praticamente está sendo reconstruída, para dispor de uma estrutura moderna, acessível e qualidade aos estudantes.

Com investimento de R$ 8,5 milhões, a escola começou sua reforma geral no começo de 2023. Para isto teve que se mudar para um espaço improvisado no centro da cidade. A direção conseguiu dois ônibus para levar funcionários e alunos, já que a unidade fica distante, na região norte da cidade.

A expectativa é que toda obra seja concluída no próximo mês e os alunos já comecem o ano letivo de 2024 no novo espaço. "Toda reforma é bem-vinda, esta obra era aguardada há mais de 20 anos pela comunidade. O prédio precisava destas mudanças. Só temos que agradecer ao governador e a SED (Secretaria Estadual de Educação) por tornar isto possível", afirmou o diretor da unidade, Geraldo Juarez e Souza.

O diretor destacou que agora os estudantes e profissionais terão uma escola de qualidade e excelência. "Só temos elogios a equipe de trabalho que está promovendo a reforma e nosso objetivo é que as aulas já comecem na nova unidade". A escola tem previsão de dispor de até 1,3 mil alunos do ensino fundamental e médio, nos três turnos. Existe ainda a possibilidade de abrir turmas para o EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Obra na reta final

A obra na escola Ada Teixeira já está na reta final. A reforma contou com mudanças do telhado, parte elétrica e hidráulica, troca de piso, construção de novos laboratórios e passarela. A cozinha foi ampliada e estarão disponíveis as estruturas de acessibilidade, como a rampa na entrada da unidade.

As duas quadras de esporte foram reformadas e fechadas, com novos contrapisos. O telhado ganhou estrutura metálica e a unidade terá novo estacionamento. A biblioteca contou com adequações e a sala de professores terá ambiente confortável aos profissionais. Durante obra dois pavilhões foram demolidos e reconstruídos.

As janelas antigas foram trocadas e a entrada principal terá novo visual, com grades na frente e rampa de acessibilidade. A unidade já estará preparada para receber gás natural para preparação das merendas aos estudantes, por meio da parceria com a MSGás. Todas as benfeitorias na escola vão atender alunos que moram nos bairros Campo Belo, Nova Lima, Jardim Presidente, Cerejeira e Oscar Salazar.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS