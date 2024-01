Governo reafirma parceria em obras de infraestrutura e festas populares de Maracaju

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta segunda-feira (22) uma comitiva de Maracaju, que contou com representantes do Sindicato Rural, direção do Rotary Club e o prefeito da cidade, Marcos Calderan. No encontro ele reafirmou o apoio a eventos importantes como a Festa da Linguiça e Expomara e o compromisso em obras de infraestrutura urbana, que são marcas da sua gestão municipalista.

"Foi um encontro bastante positivo, em que viemos solicitar apoio às duas festas importantes da cidade, que conta com recursos do Estado, a Festa da Linguiça e a Expomara, que é uma das maiores exposições do interior, onde se mostra toda força do agronegócio de Maracaju", afirmou o prefeito.

Calderan ainda citou as obras de infraestrutura no município que terão a parceria do Governo do Estado, entre elas a extensão da Avenida Senador Felinto Müller e a construção do novo aeroporto da cidade, um dos grandes projetos em comemoração aos 100 anos de Maracaju.

"Temos o projeto (aeroporto) elaborado que já está na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), onde a prefeitura adquiriu a área e o Governo vai nos ajudar na infraestrutura. Ele vai ser construído do zero, inclusive em um local na frente da rota bioceânica, para contribuir com o desenvolvimento que está chegando forte em Maracaju", explicou.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, ressaltou que o Governo do Estado continua trabalhando junto com os municípios, apoiando tanto nos eventos populares, como em obras que trazem benefícios diretos à população.

"Em Maracaju tem a realização destas duas festas tradicionais, que são importantes para o Estado, tanto a Festa da Linguiça que já está no nosso calendário estadual, como a Expomara, que em 2024 ainda comemora os 100 anos da cidade. O governo vai ser parceiro dos dois eventos", destacou Caravina.

Também participaram da agenda os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), a deputada estadual Mara Caseiro e o secretário-adjunto da Segov, Frederico Felini.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS