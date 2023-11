Governo se prepara para receber candidatos no Feirão da Empregabilidade

Com uma das menores taxas de desemprego do País, Mato Grosso do Sul vive uma realidade de plena empregabilidade, com oportunidades de trabalho na maioria de seus municípios. O Estado tem promovido uma política de atração de empresas para gerar emprego e renda à população. E neste intuito de promover ainda mais o cenário de desenvolvimento econômico e inclusão social, o governador Eduardo Riedel se reuniu na manhã desta segunda-feira (27) com o diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), Ademar Silva Junior, que detalhou os preparativos para o Feirão da Empregabilidade, que acontecerá amanhã (28) na sede da entidade, no centro da capital.

Na oportunidade, Riedel conversou com a equipe de técnicos da Funtrab e percorreu os setores da Fundação, desde a recepção onde os candidatos são atendidos. O governador ouviu que o evento visa dar celeridade aos processos seletivos e aproximar empresas contratantes e trabalhadores que estão em busca por uma colocação no mercado de trabalho.

O chefe do executivo estadual aproveitou para reforçar o convite para que as pessoas se apresentem nesta terça-feira (28), na sede da Funtrab (rua 13 de maio, 2.773 Centro). "Quem está procurando uma oportunidade de emprego compareça amanhã aqui na Funtrab. Estarão presentes recrutadores de diversos segmentos", completou. A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Cozolino, esteve presente na reunião.

O Feirão da Empregabilidade, organizado pela Funtrab em parceria com a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), será realizado das 8h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho e as PcDs (Pessoas com Deficiência), com o laudo médico atualizado.

