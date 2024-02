Governo vai completar 100% de asfalto em Aral Moreira e revitalizar principal avenida

Para levar melhor qualidade de vida à população de Aral Moreira, o governador Eduardo Riedel firmou o compromisso de completar o asfalto no Bairro Satélite e promover a revitalização da Avenida Mato Grosso do Sul. Juntos estes investimentos ultrapassam R$ 5,7 milhões.

Estes pedidos foram feitos nesta segunda-feira (19) pelas principais lideranças de Aral Moreira, em reunião que ocorreu no gabinete do governador. "Vou continuar trabalhando pela cidade, por isso as duas demandas serão atendidas. O município tem um direcionamento que mostra o que o povo de Aral Moreira precisa", disse Eduardo Riedel.

A revitalização da Avenida Mato Grosso do Sul terá investimento de R$ 3,15 milhões e a conclusão do asfalto no Bairro Satélite vai ficar com o custo de R$ 2,6 milhões. Com esta segunda obra o município vai chegar a 100% de asfalto nas suas vias urbanas.

"Já entregamos os dois projetos e agora contamos com o apoio do Governo para realização das obras, que são mais uma parceria entre o município e o Estado. Para asfalto só faltava estas ruas para chegarmos aos 100% e a revitalização da Avenida (Mato Grosso do Sul) é uma obra muito importante para cidade", afirmou o prefeito de Aral Moreira, Alexandrino Garcia.

Os vereadores agradeceram ao governador pelo "olhar especial e atenção" que ele tem pela cidade. Ainda pediram apoio para que o município consiga gerar mais empregos e assim atender a demanda da região.

Também participaram da reunião o deputado federal Beto Pereira, os deputados estaduais Paulo Corrêa, Jamilson Name e Mara Caseiro, além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog), Eduardo Rocha (Casa Civil) e o secretário-adjunto, João César Mattogrosso.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS