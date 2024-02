Governo vai investir R$ 6,3 milhões para reformar e ampliar escola de Jaraguari

Com foco na modernização das unidades da Rede Estadual de Ensino, o Governo do Estado vai investir R$ 6,3 milhões para promover a reforma geral e ampliação da Escola Estadual José Serafim Ribeiro, em Jaraguari. O objetivo é melhor o espaço e contribuir com o aprendizado dos alunos.

O contrato para realização da obra foi publicado nesta quinta-feira (1) no Diário Oficial do Estado. A empresa responsável pelo projeto terá o prazo de 365 dias (1 ano) para concluir os trabalhos na unidade, após a ordem de serviço.

A unidade tem 443 alunos e deve aumentar neste ano. São turmas do ensino fundamental e médio. A reforma e ampliação deve contar com cinco novas salas, sendo três de aulas e dois laboratórios.

"A escola era carente desta obra, porque desde a sua fundação não tinha recebido nenhuma reforma. Esta mudança vai contribuir muito aos estudantes e profissionais que trabalham no local. Todos estão muito contentes com este investimento", afirmou o diretor da escola, Luiz Pereira.

O Governo do Estado está realizando a reforma de 125 escolas da Rede Estadual de Ensino. As obras seguem em andamento em 2024 e muitas já estarão disponíveis no começo do ano letivo.

No ano passado foram investidos R$ 313 milhões para entrega de reforma e ampliação de 63 escolas estaduais. Além da Capital, mais 33 municípios do interior foram contemplados com obras nas unidades de ensino. A modernização e acessibilidade das unidades estão entre as prioridades do governador.

"A educação é fator chave para alcançarmos nossos objetivos, que é levar desenvolvimento e prosperidade ao Estado, com inclusão. Nosso foco é oferecer estrutura adequada e moderna tanto aos profissionais de educação, como aos estudantes", afirmou Eduardo Riedel.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, destaca que uma escola reformada, com ambiente moderno traz benefícios diretos no ensino e aprendizado. "Estas intervenções proporcionam aos estudantes um melhor ambiente de aprendizado e aos nossos professores e servidores as condições para desenvolver com excelência o ensino".

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Arquivo Pessoal/Escola José Serafim Ribeiro

Fonte: Governo MS