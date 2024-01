Helicóptero desaparecido: bombeiros se preparam para buscas por terra

Reprodução/FAB - 03.01.2024 Aeronave da FAB durante buscas pelo helicóptero desaparecido nessa quarta-feira (3)

Nesta quinta-feira (4), o Corpo de Bombeiros de São Paulo disse que as equipes estão prontas para fazer as buscas por terra pelo helicóptero com quatro pessoas desapareceu enquanto fazia um trajeto entre a cidade de São Paulo e o município de Ilhabela, no litoral norte do estado, no último domingo (31).

A corporação afirmou, no entanto, que a operação pelo solo só vai começar quando receber coordenadas precisas sobre a possível localização do helicóptero. Hoje, as buscas pela aeronave entram no quarto dia com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Militar de São Paulo.

O avião da FAB estava previsto para decolar por volta das 7h30 desta quinta, de São José dos Campos, para dar continuidade nas buscas, mas as condições climáticas não permitiram. A região está nublada e o trabalho seria prejudicado, já que as buscas são visuais.

Um corpo foi localizado nessa quarta, por volta das 16h, às margens de uma represa em Natividade da Serra, cidade no Vale do Paraíba que está na região de buscas pela aeronave. O corpo é do sexo masculino e estava em estado de decomposição, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), por isso ainda não foi identificado. Ele foi enviado para perícia para realizar exames de identificação.

As equipes ainda investigam se o corpo encontrado tem relação com o caso do desaparecimento do helicóptero, já que, até o momento, ainda não existem indícios.

O helicóptero decolou por volta das 13h do aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, com destino a Ilhabela, no Litoral Norte. O último contato identificado do piloto com a equipe responsável pelo tráfego aéreo foi às 15h10, depois disso, não se sabe o paradeiro do helicóptero ou dos passageiros.

Na aeronave estavam Letícia Ayumi Rodzewics Sakumot, de 20 anos, a mãe dela, a vendedora de roupas Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, o piloto, identificado como Cassiano Tete Teodoro, 44 anos, e Raphael Torres, de 41, que convidou mãe e filha para um passeio bate-volta em Ilhabela.

Fonte: Nacional