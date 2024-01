Helicóptero desaparecido em SP é encontrado pela PM

Divulgação Modelo de helicóptero similar ao que desapareceu no Litoral Norte

O helicóptero que estava desaparecido no Litoral Norte de São Paulo foi encontrado pelas equipes da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (12). A aeronave estava sendo procurada há 12 dias e foi localizada em Paraibuna, de acordo com a PM.

:batedor:Em andamento:batedor: Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo. A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

Ainda não há informações sobre os passageiros ou sobre o piloto.

A imagem compartilhada pela PM nas redes sociais mostra o helicóptero, identificado pelo Águia 24, em meio às árvores na mata.

O caso

O helicóptero decolou por volta das 13h do dia 31 de dezembro, do aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte da capital paulista, com destino a Ilhabela, no Litoral Norte, mas desapareceu durante o percurso.

Na aeronave estavam Letícia Ayumi Rodzewics Sakumot, de 20 anos, a mãe dela, a vendedora de roupas Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, o piloto, identificado como Cassiano Tete Teodoro, 44 anos, e Raphael Torres, de 41, que convidou mãe e filha para um passeio bate-volta em Ilhabela.

O helicóptero, de modelo Robinson R-44, foi fabricado em 2001 e tinha capacidade de transportar até três pessoas, além do piloto, de acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O veículo em questão, no entanto, não estava autorizado a fazer táxi-aéreo, segundo a Anac. Ele é registrado sob a matrícula PR-HDB. A documentação do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade, porém, está em situação regular, com validade até junho de 2024.

Além disso, o piloto já foi investigado por realizar voos irregulares e teve sua licença para voar cassada de 2021 a 2023, ficando proibido de fazer voos comerciais de passageiros.

*Em atualização

