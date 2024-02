Hoje é Dia: combate ao alcoolismo e voto feminino são destaques

A semana entre 18 e 24 de fevereiro de 2024 é marcada por uma questão importante de saúde pública. 20 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A data marca o início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, e pretende conscientizar a população sobre os malefícios do consumo excessivo de álcool, além de promover a busca por tratamentos e apoio para aqueles que lutam contra a dependência.

Em 2022, a Agência Brasil falou sobre o assunto. Em 2021, o Tarde Nacional debateu a importância do tema. Em 2020, o Repórter Brasil também abordou a data.

No dia seguinte, 21 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional da Língua Materna. A data foi criada pela Unesco para marcar a importância da preservação das línguas locais como parte do patrimônio imaterial de países. A Radioagência Nacional celebrou a data em 2022.

Em 24 de fevereiro, o Brasil celebra o chamado Dia da Conquista do Voto Feminino. A data relembra um marco histórico na luta das mulheres pelo reconhecimento de seus direitos políticos. Foi nesse dia, em 1932, que as brasileiras conquistaram o direito ao voto. No ano passado, o Viva Maria abordou a data.

Travolta, Sócrates e Solano

Entre figuras marcantes, destacamos três datas na semana. No dia 18 de fevereiro, celebra-se o nascimento do ator estadunidense John Travolta, que completa 70 anos de idade. Quem também nasceu há 70 anos (só que no dia 19) é o médico e jogador de futebol paraense Sócrates.

Falecido em 2011, Sócrates (irmão do também jogador Raí) foi considerado um dos jogadores mais inteligentes e engajados com lutas sociais da história do futebol no país. A Rádio Nacional falou sobre a trajetória dele em 2018 em um programa especial sobre a Copa do Mundo. Em 2010, ele participou de uma edição do Ver TV, da TV Brasil:

Também no dia 19, a morte do poeta pernambucano Solano Trindade completa 50 anos. Conhecido por sua vasta contribuição para as artes e sua atuação como ativista pelos direitos dos negros, Solano Trindade deixou um importante legado cultural e político na história do Brasil. O Antena MEC (em 2021), o Arte Clube (em 2020) e o Paratodos (em 2013) falaram sobre a sua trajetória:

A semana tem, ainda, os 35 anos de criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão responsável pela proteção e preservação do meio ambiente no país.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

18 a 24 de fevereiro de 2024 18 Nascimento da cantora maranhense Maria de Fátima Andrade Almeida, a Fátima Passarinho (70 anos) Morte do pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano Michelângelo (460 anos) Nascimento do pianista, maestro e compositor pernambucano Marlos Nobre (85 anos) - ocupou a direção musical da Rádio MEC (1971) e do Instituto Nacional de Música da Funarte (1976). Entre 1985 e 1987 esteve na presidência do Conselho Internacional de Música da Unesco, em Paris, passando a dirigir a Fundação Cultural de Brasília em 1988. Dirigiu a Fundação Cultural do Distrito Federal entre os anos de 1986 a 1990. Foi o primeiro brasileiro a reger a Royal Philharmonic Orchestra de Londres, em 1990. Entre outras orquestras regeu a Orchestre Philharmonique de l'ORTF em Paris; l'Orchestre de la Suisse Romande; l'Orchestre de l'Opéra de Nice, France; Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, Orquesta Sinfónica de México, Orquesta Sinfónica de La Habana. Atualmente ocupa a cadeira nº 1 da Academia Brasileira de Música Nascimento do estilista francês Paco Rabanne (90 anos) Falecimento da religiosa baiana Mãe Mirinha do Portão (35 anos) - o Terreiro São Jorge Filhos da Goméia, por ela fundado, foi tombado como Patrimônio Cultural do estado da Bahia Morte do regente, arranjador, pianista e compositor paulista Vicente Paiva Ribeiro (60 anos) - figura importante da música popular brasileira nas décadas de 1930 e 1940, quando atuou em várias frentes. Responsável por grandes sucessos de nossa música popular como a marchinha Mamãe eu quero, além da Marcha do Cordão do Bola Preta, e do sucesso de Carmen Miranda Disseram que eu voltei americanizada Nascimento do ator estadunidense John Travolta (70 anos) Nascimento do engenheiro, industrial, intelectual orgânico, administrador, empresário, escritor e político paulista Roberto Cochrane Simonsen (135 anos) Morte do cantor e compositor baiano Anísio Silva (35 anos) 19 Nascimento do médico e jogador de futebol paraense Sócrates (70 anos) Morte do poeta, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e ativista negro pernambucano Solano Trindade (50 anos) Morte do compositor fluminense José Ivo da Costa, o Zeca Ivo (60 anos) - foi um dos primeiros parceiros de Ary Barroso em seu começo de carreira, com quem compôs a canção "Meu pampa lindo". Percorreu o Brasil integrando grupos teatrais ou sozinho, realizando recitais de poemas e canções 20 Nascimento do economista maranhense Ignácio Rangel (110 anos) - analista do desenvolvimento econômico brasileiro Nascimento do contrabaixista e arranjador cearense Adriano Giffoni (65 anos) Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo Dia Mundial da Justiça Social - comemoração internacional, que foi instituída pela 62ª sessão da Assembleia Geral da ONU 21 Morte do guerrilheiro nicaraguense Augusto César Sandino (90 anos) - revolucionário e líder da rebelião contra a presença militar dos Estados Unidos na Nicarágua entre 1927 e 1933. Rotulado como bandido pelo governo dos Estados Unidos, foi assassinado e é considerado um símbolo da resistência à dominação estadunidense na América Latina Nascimento do ator, cantor, comediante, compositor, desenhista, diretor, dramaturgo, engenheiro, escritor, filantropo, humorista, pintor, poeta, produtor de televisão, publicitário e roteirista mexicano Roberto Gómez Bolaños (95 anos) - criador e protagonista das séries televisivas El Chavo del Ocho, ("Chaves", no Brasil) e El Chapulín Colorado, ("Chapolin", no Brasil) e do Programa Chespirito Dia Internacional da Língua Materna - data da Unesco que visa a preservação das línguas locais como patrimônio imaterial das nações Dia Nacional do Imigrante Italiano - a escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Este evento ficou marcado como o inicio do processo de migração em massa dos italianos para o Brasil 22 Morte do cantor, compositor, violonista e violeiro paulista Adauto Santos (25 anos) Nascimento do automobilista austríaco Niki Lauda (75 anos) Criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (35 anos) 23 Nascimento do guitarrista e cantor de blues estadunidense Johnny Winter (80 anos) Nascimento do cineasta estadunidense Victor Fleming (135 anos) - dirigiu filmes como "E o Vento Levou..."; "O mágico de Oz" e "O Médico e o Monstro" 24 Nascimento da soprano e diretora operística italiana Renata Scotto (90 anos) - considerada uma das proeminentes cantoras da sua geração, especialmente no repertório do bel canto, com excursões ao verismo e ao repertório de Giuseppe Verdi Morte do compositor francês Marc-Antoine Charpentier (320 anos) Eclosão da Revolta de Beckman (340 anos) Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil Incêndio de grandes proporções na Vila Socó, em Cubatão (40 anos)

Fonte: EBC GERAL