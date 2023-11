Hoje é Dia: Grande Otelo, Maria Callas e Nilton Santos são destaques

A semana entre os dias 26 de novembro e 2 de dezembro está repleta de datas que nos ajudam a reverenciar a memória de figuras marcantes no mundo. Hoje, 26 de novembro, a morte de um ícone da dramaturgia brasileira completa 30 anos. Sebastião Bernardes de Souza Prata, ou simplesmente Grande Otelo, teve a sua história contada em uma edição do Caminhos da Reportagem em 2015. Ele também foi lembrado na programação da TV Brasil em 2013:

Outra figura que tem uma data marcante na semana é a do ex-jogador Nilton Santos. Amanhã, 27 de novembro, completam-se 10 anos da morte dele. Considerado como o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos e bicampeão mundial pela Seleção Brasileira, ele (que dá nome a um estádio no Rio de Janeiro) teve a história contada em uma edição do Repórter Brasil em 2015.

No dia 29, o ator paulista Francisco Cuoco, um dos maiores da história da televisão brasileira, completa 90 anos. No dia seguinte (30), a morte do físico austríaco Christian Doppler, famoso por descobrir o efeito Doppler (que descreve o deslocamento de frequência de ondas), completa 200 anos.

Para fechar a semana no quesito "figuras marcantes", no dia 2 de dezembro é celebrado pelo centenário de nascimento da cantora lírica estadunidense Maria Callas. Os 100 anos de Maria Callas têm sido comemorados, aliás, desde o início do ano em especiais da Rádio MEC. Um deles é o Ópera Completa de março deste ano.

Datas marcantes e comemorativas

O dia 29 de novembro é o Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino (data que relembra a resolução Nº 181 de 29 de novembro de 1947, que tratou da partilha da Palestina e levou à criação do Estado de Israel).

Outra data marcante da semana é o Dia Mundial de Combate à Aids - destaque da imagem da capa - uma comemoração internacional com o apoio da OMS, em 2 de dezembro. A data, celebrada com iluminação vermelha em diversos monumentos no mundo, foi tema de uma edição do Ciência é Tudo em 2020.

O dia 2 também tem o Dia Internacional da Abolição da Escravatura e o Dia Nacional do Samba. O gênero musical genuinamente brasileiro já foi destaque em diversas reportagens do Repórter Brasil como esta do ano passado.

Por fim, mas não menos importante, temos os 16 anos da primeira transmissão da TV Brasil. Criado junto com a EBC, a emissora estreou ao meio-dia de um domingo e o vídeo pode ser visto abaixo.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

Fonte: EBC GERAL